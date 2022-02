Analyse Neu-Empfehlung: Hier setzen wir auf das Momentum

In den Zeiten zunehmender Inflation setzt sich die Schaukelbörse weiter fort. Der Dax pendelt zwischen 16.000 und 15.000 Punkten und ist weiter auf der Suche nach einer klaren Tendenz. In einer solchen Situation sind die Aktien interessant, die ein hohes positives Momentum aufweisen. Dazu gehört auch die heutige Neu-Empfehlung. Mehr dazu jetzt in unserer Analyse.