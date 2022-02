Als Rohstoff ist Wasser eine begrenzte Ressource, regional sehr ungleich verteilt und schlecht zu transportieren. 70 Prozent des weltweiten Verbrauchs gehen auf das Konto der Landwirtschaft. Auch der Bedarf an Lebensmitteln werde in den kommenden 30 Jahren stark steigen, um rund 50 Prozent, schätzt Morgan Stanley. Das dürfte die Wasserknappheit weiter verschärfen.

In dieser Gemengelage haben die Analysten rund 80 Unternehmen ausfindig gemacht, die an Lösungen für die globale Wasserknappheit arbeiten – aufgeteilt in sechs Kategorien: Entsalzung, smarte Bewässerung, Saatguthersteller, Messung und digitale Lösungen, Indoor Farming und Wasser-Infrastruktur. In die Liste der Investmentbank haben es auch zwei DAX-Konzerne geschafft. So entwickelt die Agrarsparte von Bayer beispielsweise Saatgut für Mais, der weniger Wasser und Land benötigt. Der Industriekonzern Linde baut Systeme zur Wasseraufbereitung.

wallstreet:online stellt eine Auswahl der Wasser-Aktien vor, denen Morgan Stanley eine wichtige Rolle in dieser Zukunftsbranche zutraut.

Morgan Stanley - Water "Solution Stocks" ACWA Power Barka Bejing Enterprises Water Group Va Tech Wabag Ltd Veolia Environnement SA Jain Irrigation Systems Ltd Xylem Inc Bayer AG Linde plc Badger Meter Inc Metawater Co Ltd App Harvest Inc CubicFarm Systems Corp Kalera AS A O Smith Corp Advanced Drainage Systems Inc American States Water Co California Water Service Group American Water Works Company China Water Affairs Group Energy Recovery Inc Essential Utilities Inc Middelsex Water Co Genuit Group Georg Fischer AG Kurita Water Industries Ltd Pennon Group plc Severn Trent plc Primo Water Corp SJW Group United Utilities Group York Water Co

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion