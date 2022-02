Earnings Report: KKR mit starken Zahlen und starkem Ausblick. Oder etwa nicht? KKR & Co. [WKN: A2LQV6] hat Zahlen für das abgelaufene 4. Quartal 2021 vorgelegt und die konnten überzeugen. In diesem Earnings Report werfe ich einen Blick auf das Zahlenwerk und überprüfe, ob mein Investmentcase weiterhin in der Spur ist. Dem entsprechend könnte der deutliche Abverkauf der Aktien nach Vorlage der Zahlen eine Chance für interessierte Anleger darstellen - oder sich als Bärenfalle erweisen. Wir werden sehen...

- Hier den Artikel weiterlesen...



Finanzinvestor[WKN: A2LQV6] hat Zahlen für das abgelaufene 4. Quartal 2021 vorgelegt und die konnten überzeugen. In diesem Earnings Report werfe ich einen Blick auf das Zahlenwerk und überprüfe, ob mein Investmentcase weiterhin in der Spur ist. Dem entsprechend könnte der deutliche Abverkauf der Aktien nach Vorlage der Zahlen eine Chance für interessierte Anleger darstellen - oder sich als Bärenfalle erweisen. Wir werden sehen... Anzeige Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet. Anzeige Wertpapier

KKR Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Gastautor: Michael C. Kissig | 09.02.2022, 17:08 | | 40 0 | 0 09.02.2022, 17:08 |

Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer