Die Psychedelika-Gesellschaft Cybin Inc. ( NYSE American CYBN / WKN A2QJAV ) , erreicht einen weiteren Meilenstein. Wie das Unternehmen heute nämlich mitteilt, hat man vom U.S. Patent and Trademark Office das US-Patent 11,242,318 für die deuterierte Dimethyltryptamin- („DMT“) Verbindung CYB004 zur Behandlung von Angststörungen erhalten!

CYB004 ist Cybins fortgeschrittenster DMT-Wirkstoff. In präklinischen Studien hat er bereits eine potenzielle Wirksamkeit bei niedrigeren Dosen angedeutet und gleichzeitig die Dauer der Arzneimittelwirkung verlängert, was darauf hindeutet, dass CYB004 die mit klassischem Dimethyltryptamin verbundenen negativen Erfahrungen lindern könnte.

Von Beginn an hat Cybin sich darauf konzentriert, differenzierte Wirkstoffe zu entwickeln, welche über die potenzielle Wirksamkeit klassischer Psychedelika verfügen, aber gleichzeitig die bekannten Einschränkungen für diese Moleküle überwinden sollen, um zugelassene Therapeutika zu werden. Die Patenterteilung ist natürlich lohnend für Cybin, kommt aber auch zum richtigen Zeitpunkt, da das Unternehmen sich darauf vorbereitet, im dritten Quartal dieses Jahres eine Pilotstudie mit CYB004 zu beginnen. Ziel ist es, eine wichtige, alternative Behandlungsoption für die Millionen von Menschen zu entwickeln, die unter Angststörungen leiden.

Der Antrag für die klinische Pilotstudie zu CYB004 soll im zweiten Quartal 2022 gestellt werden, sodass die Studie dann im darauffolgenden Quartal beginnen kann.

Cybin arbeitet gleichzeitig fortwährend daran, seine Patentposition zu sichern und auszubauen und damit auch die Entwicklung von deuterierten Tryptaminen für künftige psychedelische Behandlungen von Geisteskrankheiten.

