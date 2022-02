Alternativzählungen:

In der orangenen 3 kann bei 16030 die grüne Alt: 1 gezählt werden. Das 23er Mindestziel 14919 der grünen Alt: 2=14814 wurde unterschritten. Der Zielbereich der grünen Alt: 3 (bisher 16297, rote I?=16297, rote II? bisher 14838) liegt zwischen 16405 und dem 100er Maximalziel 19519 (blauer Pfad).

Die orangene Alt: 3 kann bei 16030 als kurze Welle abgeschlossen worden sein und die orangene Alt: 4=14814 hat das 23er Mindestziel 14919 hinter sich gelassen. Der Zielbereich der kurzen orangenen Alt: 5/blauen Alt: 1/lila Alt: 5/schwarzen Alt: 1 (bisher 16297) oberhalb 16030 und dem 61er Maximalziel bei 17810 (blaue Fibos im Tageschart) wurde erreicht. Mit dieser Zählweise kann sich der DAX in der blauen Alt: 2 (23er Ziel 14483, 38er Ziel 13362 – hellgrüne Fibos) oder schwarzen Alt: 2 (23er Ziel 12451, 38er Ziel 10072 – lila Fibos im Tageschart) befinden (grauer Pfad). Dieses Szenario dürfte mit der aktuellen Entwicklung im DJI eher unwahrscheinlich sein.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1.Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 – entweder einen Impuls mit orangener 1=13461, orangener 2=11324, kurzer orangener 3=16297, orangener 4 bisher 14838 bzw. kurzer orangener Alt: 3=16030, orangener Alt: 4=14814, kurzer orangener Alt: 5=16297 oder ein Zigzag mit orangener A=13461, orangener B=11324 sowie orangener C=16297.In der impulsiven lila 5 hat die orangene 3=16297 die für eine nachhaltige impulsive Fortsetzung der lila 5 wichtige 100er Ausdehnung 16173 (orangene Fibos) überschritten und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die 161er Ausdehnung einer gedehnten orangenen 3 bei 19170 (orangene Fibos) wurde bislang deutlich verfehlt.Die orangene 4 (bisher 14838; lila A/W=14914, lila X=16287, lila Y bisher 14838) kann fertig gezählt werden und hat das 23er Ziel 15123 (hellblaue Fibos) bereits unterschritten. Der Anstieg seit 14838 lässt sich als stark deformierter Impuls und damit als rote I/A=15739 (blaue i=15553, blaue ii=15398 als Flat-X-Triangle, kurze blaue iii=15730, blaue iv=15644, kurze blaue v=15739) nebst roter II/B bisher 15057 (unterhalb 38er Ziel 15395 – graue Fibos) interpretieren und könnte der Start der orangenen 5 sein. Der Zielbereich einer roten III beginnt bei 15949; das 100er Ziel liegt bei 15957 und das 161er Ziel bei 16513 (lila Fibos).Allerdings scheint der Anstieg seit 15057 nicht impulsiv zu sein. Die rote II/B ist vermutlich noch nicht abgeschlossen (blaue a/w=15057, blaue b/x bisher 15513, fehlende blaue c/y; blauer/hellgrüner Pfad) und die blaue b/x hat auch noch viel Platz bis zur ihrer 161er Ausdehnung bei 16159 (blaue Fibos). Eine laufende orangene Alt: 4 bleibt ebenfalls ein mögliches Szenario (orangener Pfad).Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 16297 und dem 61er Maximalziel 17911 (blaue Fibos im Tageschart). Das 161er Mindestziel einer gedehnten orangenen 5 liegt bei 22761.In der lila 5 kann – analog zur orangenen 3 aus der impulsiven Interpretation – die orangene C=16297 abgeschlossen sein. Mit der orangenen C kann sowohl die lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 oder aber erst deren blaue W als Zigzag markiert worden sein. Das 23er Mindestziel einer blauen X befindet sich bei 14483 (hellgrüne Fibos; orangener Pfad), das Mindestziel einer schwarzen Alt: 2 unterhalb 8612 (grauer Pfad). Eine blaue Y wäre erneut oberhalb 16297 zu erwarten (orangener Pfad). Mit der aktuellen Entwicklung im DJI dürfte die korrektive Interpretation nur noch eine geringe Realisierungschance haben.DAX und DJI haben mit einem deutlichen Rutsch den Zielbereich ihrer Korrekturwellen erreicht. Mit der korrektiven Überwindung der Marke 36751 und dem nachfolgenden Rücklauf unterhalb 33526 ist im DJI ist die Entscheidung für ein impulsives Muster gefallen. Damit sind beide Indizes bereit für das Vordringen in unbekannte Welten auf der Oberseite.