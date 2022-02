Lumen Q4 Adj. EPS, Revenue Come in Below Expectations (PLX AI) – Lumen Q4 net income USD 508 million.Q4 EPS USD 0.5Q4 adjusted EPS USD 0.51 vs. estimate USD 0.53Q4 adjusted EBITDA USD 2,088 million vs. estimate USD 2,070 millionQ4 revenue USD 4,847 million vs. estimate USD 4,860 million (PLX AI) – Lumen Q4 net income USD 508 million.

