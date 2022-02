Meta, Amazon, Netflix – spinnt die Börse?

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum gelten vielen Investoren als zu schwankend. Welcher Irrsinn geht aber gerade am US-Aktienmarkt vor sich?

Der 3. Februar 2022 dürfte wohl in die Geschichte des Aktienmarktes eingehen. Facebook, mittlerweile unter dem Namen Meta firmierend, verlor an einem einzigen Handelstag mehr als 200 Milliarden an Börsenwert. Nach Börsenschluss überrascht Amazon mit seinem Zahlenwerk positiv und packt bei seinem Marktwert das drauf, was der Konkurrent verloren hatte. Einmal Geldtransfer von Zuckerberg zu Bezos, so könnte man sagen. Der Amazon-Großaktionär kann zusätzliche Milliarden gut brauchen, lässt er doch in Rotterdam ein Segelschiff bauen und muss dafür eine denkmalgeschützte Brücke mal eben zerteilen lassen.