Nicht viele Unternehmen sind bereits so weit, dass sie dies von sich und ihren Aktivitäten behaupten können. Aktuell arbeiten in Australien mehr als 350 Unternehmen unter diesem Standard und sind als CO2-frei klassifiziert. Kalamazoo Resources ist nun nicht nur eines von ihnen, sondern auch der erste Explorer aus dem Gold- und Lithium-Bereich, der dieses Gütesiegel erhält.

Gütesiegel für Kalamazoo Resources und Vorbild für die Branche

Damit setzt das kleine Unternehmen auch für die große australische Bergbaubranche einen neuen Standard und nimmt eine wichtige Vorbild- und Vorreiterfunktion ein. Entsprechend stolz und überzeugt zeigte sich Kalamazoos CEO, Luke Reinehr, nach dem positiven Bescheid der Regierung:

„Wir halten es für eine wichtige Initiative, dass Kalamazoo CO2-neutral wird. Der Grund für diese Verpflichtung ist, dass wir uns darauf konzentrieren, die Auswirkungen unserer Explorationsaktivitäten in Victoria und Western Australia zu minimieren. Die kontinuierliche Reduzierung und der Ausgleich unserer Emissionen ist eine natürliche Erweiterung des Aufbaus eines nachhaltigen Unternehmens, das führende ESG-Prinzipien einbezieht.“

Neue Anpflanzungen in Western Australia werden unterstützt

Um CO2-neutral zu werden, hat Kalamazoo Resources zunächst die Treibhausgasemissionen exakt berechnet, die durch alle seine Aktivitäten entstehen. Zu ihnen gehören der Kraftstoff- und Stromverbrauch ebenso wie die Reisen. Ein zweiter Schritt besteht anschließend darin, diese Emissionen, so weit es geht, zu reduzieren.

Die verbleibenden Emissionen können durch den Kauf von Emissionszertifikaten ausgeglichen werden. Sobald die vom Unternehmen gekauften Kompensationseinheiten den selbst produzierten Emissionen entsprechen, gilt die Firma als CO2-neutral. Kohlendioxid emittierende Tätigkeiten, die nicht vermieden werden können, sind im Fall von Kalamazoo beispielsweise der Dieselverbrauch der Bohranlagen oder die Stromerzeugung für seine Explorations-Camps.

Sie gleicht Kalamazoo durch seine Teilnahme am Western Farm Trees Reforestation Program aus. Es führt ökologische Anpflanzungen im Weizengürtel von Western Australia durch und entzieht der Umwelt durch seine Maßnahmen aktiv Kohlendioxid.

Die Zukunft des Planeten und die eigene Glaubwürdigkeit im Blick

Gestartet hat Kalamazoo Resources einst als reiner Goldexplorer. In der Zwischenzeit wurde durch den Zukauf der verschiedenen Lithium-Projekte der Fokus auch auf die Batteriemetalle erweitert. Während das Gold als finanzieller Schutzfaktor von den Menschen primär gehortet wird, sollen die Lithium-Aktivitäten des Unternehmens in Zukunft dazu beitragen, den Planeten sauberer, lebens- und liebenswerter zu machen.

Dass dabei auch eine Menge Geld zu verdienen sein wird, wenn man auf den eigenen Projekten fündig wird, ist eine angenehme Nebenwirkung. Sie darf aber nicht den Blick dafür verstellen, dass es kaum glaubwürdig sein kann, von anderen einen Beitrag zum Klimaschutz zu verlangen, sich selbst aber nur auf den Aspekt der Geldverdienens zu beschränken.

Hervorragende Projekte und gleichzeitig ein gutes Gefühl für die Investoren

Deshalb stand für Kalamazoo Resources von Anfang an außer Frage, dass sich das neue Lithium-Engagement auch mit einem eigenen CO2-Engagement verbinden muss, erstens weil es logisch ist und zweitens, weil man am Markt als glaubwürdiger und verlässlicher Partner wahrgenommen werden will.

Gerade für Investoren, die den umwelt- und gesellschaftspolitischen Fragestellungen eine große Bedeutung beimessen, ist es daher gut und beruhigend zu wissen, dass die zentralen Antriebskräfte, Geld zu verdienen und dem Klimawandel mit Nachdruck entgegenzutreten bei Kalamazoo Resources nicht nur in keinem Widerspruch zu einander stehen, sondern sich vielmehr zu einer harmonischen Einheit verbinden.

Background

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) ist ein in Australien und in Deutschland börsennotierter Entwickler, der in Down Under eine Reihe hochinteressanter Goldprojekte besitzt. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie eine große Nähe zu bekannten produzierenden Minen und spektakulären Liegenschaften aufweisen. Die Projekte Castlemaine und South Muckleford liegen in direkter Nachbarschaft zur hochprofitablen Forsterville Goldmine von Kirkland Gold. Das Ashburton Goldprojekt mit einer Ressource von 1,6 Mio. Unzen sowie drei weitere Projekte liegen in der Pilbara-Region in Nordwestaustralien, die derzeit dank der phänomenalen Goldfunde von De Grey Mining auf seinem Hemi-Projekt auf dem Radar der internationalen Investoren aufzutauchen beginnt. Daneben entwickelt Kalamazoo Resources derzeit auch zwei Lithiumprojekte zur Bohrreife.

Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Kalamazoo Resources Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Kalamazoo Resources Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.