Der Reisekonzern Tui erholt sich weiter von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Im abgelaufenen Quartal schoss der Umsatz trotz Omikron in die Höhe. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem freundlichen Sommergeschäft und plant deshalb die Rückzahlung eines Teils der staatlichen Hilfen.

Wie Tui mitteilte, betrug der Umsatz im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember 2021 2,4 Milliarden Euro. Das ist rund fünf Mal so viel wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum, dem Corona-Winter 2020. Es fiel zwar wieder ein Verlust an. Dieser sei aber saisonal typisch und mit 384 Millionen Euro nur etwa halb so hoch wie das Minus von 780 Millionen Euro vor Jahresfrist, so Tui.

Weiteren Angaben zufolge rechnet der Konzern mit einem "starken" Sommergeschäft, denn die "Nachfrage nach Reisen ist über alle Märkte hoch". Dadurch könne der erste Teil der Staatshilfen zurückgezahlt werden. Geplant sei demnach die Rückgabe von Hilfsgeldern aus der Corona-Krise in Höhe von rund 700 Millionen Euro.

Tui-Aktie nach oben ausgebrochen

Die Aktie von Tui pendelt seit Monaten seitwärts, knapp über dem Jahrestief von 2021 bei rund 190 Pence. Der MACD (Momentum) steigt trotz des Seitwärtstrends an (positive Divergenz) und stützt den Aktienkurs. Gestern durchbrach der Titel die Abwärtstrendlinie, das nächste Ziel auf der Oberseite ist die 200-Tagelinie (rot) bei knapp 310 Pence.