Nun sind es schon drei positive Handelstage, die dem DAX einen deutlichen Abstand von der 15.000er-Marke verschafften. Vor allem die Dynamik zur Wochenmitte war ansehnlich.

Bereits in der Vorbörse gab es einen Run zum Dienstagshoch, welches direkt zur Eröffnung des XETRA-Handels überschritten wurde. Mit einer sehr großen Kurslücke starteten wir daher in den Handel und zogen direkt weiter zur nächsten 100er-Marke.

Positive Exportdaten, die das Vorkrisenniveau beim Stichwort Corona nun wieder erreichten und ein positiver Ausblick im Automobilsektor waren die Treiber, welche immer wieder die Käufer anlockten. So legten die Aktien von Porsche um knapp 10 Prozent und Volkswagen um 6 Prozent zu.

Auch die Wall Street neigte erneut zur Stärke. Zusammen mit den Technologiewerten bildeten sie die Basis, welche für die Manifestierung des DAX-Schwungs am Nachmittag ausreichte. Mit einem kurzen Dip über 15.500 wurde hier noch eine weitere Marke erreicht, unter der nur knapp der Tagesschlusskurs lag.

Diese Entwicklung ist hier im Schaubild verzeichnet:

20220209 DAX Xetra intraday

Die Volatilität fiel dabei (ohne die Betrachtung der Kurslücke) um 20 auf nun 160 Punkte etwas zurück. Im Vergleich zu den letzten Handelstagen war diese jedoch völlig im Rahmen und orientiert sich am Durchschnitt.

Folgende Tagesparameter sind im Xetra-Handel aufgezeichnet worden:

Börsenplatz Xetra Letzter Kurs 15.482,01 Performance +1,57 % Kurszeit 17:55:00 Eröffnung 15.356,95 Tageshoch 15.510,42 Tagestief 15.351,48 Vortageskurs 15.242,38

Wie veränderte sich dadurch das mittelfristige Chartbild?

Das Fragezeichen vom Vortag, ob die Bodenbildung in der 15.000er-Region abgeschlossen ist, kann heute weggelassen werden. Man sah deutlich steigende Notierungen und damit drei Tage in Folge steigende Tiefpunkte in den Notierungen. Hierzu der Rückblick:

20220208 DAX-Verlauf mittelfrist

Daraus ergibt sich die Zielzone, die wir vor der EZB-Pressekonferenz bereits als Kurslevel verankert und damit vor genau einer Woche gesehen hatten:

20220209 DAX Xetra mittelfristig

Dieser Bereich entspricht dann auch genau der Zone des Abwärtstrends.

Im Endloskontrakt ist der Abwärtstrend bereits seit Dienstag durchbrochen:

20220210 DAX-Vorboerse mittelfrist

Dort etablierte sich mit dem gestrigen Anstieg ein neuer Trend, der aufwärts gerichtet ist:

20220210 DAX-Vorboerse mittelfrist2

Damit sind wir mitten in der Ansicht zur Vorbörse.

Mit der starken Wall Street im Rücken sprang der DAX gestern nachbörslich wieder über 15.500 Punkte. Von diesem Niveau nahm er im Nachthandel erst einmal Abstand, kehrt jedoch jetzt am Morgen zurück:

20220210 DAX Vorboerse

Man darf gespannt sein, ob er hier erneut mit einem Gap den XETRA-Handel eröffnet und dann ggf. direkt zur skizzierten Zielzone läuft.

Genau dies möchte ich gleich zu den ersten Kurse nach 8.00 Uhr mit mehr Volumen und weiteren Szenarien und Dir zusammen LIVE auf Twitch besprechen sowie im Livetrading umsetzen:

Es geht dann im weiteren Verlauf vielfältig mit Händlerinterviews und dem Livetradingroom ab 10.00 Uhr thematisch zu Rohstoffen, Währungen und weiteren Aktienwerten, breit gefächert in die Materie Finanzen hinein.

Dabei steht auch der Bitcoin im Fokus, welcher wieder etwas korrigierte in der Nacht.

Wirtschaftstermine am 10.02.2022

Die Marktbesprechung wird es im Anschluss auf meinem YouTube-Kanal als Videobesprechung ganz interaktiv zu sehen geben und damit als Archiv-Video:

Ich halte danach meine Marktbesprechung etwas ausführlicher auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN ab und lade Dich damit zu mehreren Stunden Finanz-Infotainment in die Community ein.

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute international gemischte Daten verzeichnet.

Direkt am Morgen sprechen mehrere EZB-Mitglieder und die Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose für die weitere Entwicklung in der EU.

Der wichtigste Termin ist der Verbraucherpreisindex um 14.30 Uhr. Er gibt weiteren Aufschluss über die Teuerung der Waren in den USA und damit über die Inflation.

Parallel dazu werden die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht.

20.00 Uhr rundes das monatliche Budget-Statement aus Amerika die Daten aus dem Wirtschaftskalender heute ab.

Alle genannten Termine sind hier tabellarisch verzeichnet und mit den jeweiligen Prognosen aufgelistet:

Weitere Quartalszahlen aus den USA können den Markt bereits vor dem Handelsstart beeinflussen. Diese schauen wir uns gern gemeinsam in den verschiedenen Formaten an. Für die heutige Vorbörse in den USA sind neben Twitter, Coca Cola, Linde und Kellogs diese Unternehmen relevant:

20220210 Quartalszahlen

Damit wünsche ich uns zum Start in den neuen Handelstag schon jetzt viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Schau für weitere Meinungen im Trading-Chat vorbei

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 68,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!