Dassault Aviation Sells 42 Rafale Jets to Indonesia (PLX AI) – Dassault Aviation says Indonesia signed the contract for the acquisition of 42 latest-generation Rafale aircraft. (PLX AI) – Dassault Aviation says Indonesia signed the contract for the acquisition of 42 latest-generation Rafale aircraft. Wertpapier

Dassault Aviation Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 10.02.2022, 07:59 | | 21 0 | 0 10.02.2022, 07:59 |

Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer