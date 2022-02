Die Trendwende im Bund-Future ist vollzogen

Im Vergleich zu den Kurssprüngen der vorangegangenen Woche ging es an den Aktienmärkten auch gestern wieder eher gemächlich zu. Und dabei bewegen sich die Aktienindizes im charttechnischen Niemandsland, weil sie sich irgendwo zwischen ihren Rekordhochs und den Korrekturtiefs eingependelt haben und damit derzeit trendlos wirken. Derweil hat sich an den Anleihemärkten jüngst gravierendes verändert. Denn es hat sich eine Trendwende vollzogen.

Bund-Future im Abwärtstrend

Am 11. Januar hatte ich in meiner ersten „Börse-Intern“ des laufenden Jahres berichtet, dass der Bund-Future an einer wichtigen Abwärtstrendlinie abgeprallt war (dick rot im Chart) und bei dem anschließenden Kursrutsch mehr als 61,80 % der vorherigen Kurserholung verloren gingen, so dass die Kurserholung als beendet galt (siehe „Investoren positionieren sich für die geldpolitische Wende“). Nach dieser damaligen Analyse pendelten die Kurse eine Weile um das untere Ende einer Seitwärtsrange (gelbes Rechteck, gelber Kreis), bevor es zu einer zweiten Abwärtswelle kam. Und mit dieser wurden vorangegangene Tiefs unterschritten.