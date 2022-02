Kommen die Daten wie erwartet oder über der Prognose rein, könnten die Zehnjahresrenditen in den USA den Sprung über die Zwei-Prozent-Hürde schaffen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Flüsterschätzungen, die von einem schwachen Inflationsbericht ausgehen. Die Abschätzung dessen, was gemeldet wird, ist dieses Mal besonders schwierig, da die verantwortliche Statistik-Behörde alle zwei Jahre im Januar saisonale Anpassungen des Warenkorbes durchführt, so auch jetzt. Die heutigen Daten wurden also anders berechnet als in den Vormonaten. Solche saisonalen Anpassungen gab es bereits im Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag, der dann zumindest mit Blick auf die Jobentwicklung viel positiver ausgefallen ist als erwartet. Seit Frühjahr vergangenen Jahres lag bei vier von fünf Veröffentlichungen die Inflation über den Erwartungen. Diese Serie könnte sich heute umkehren, so die Hoffnung an der Börse.

Das dicke Ende könnte ohnehin noch kommen. Unternehmen haben die Pandemie genutzt, um Lieferengpässe und den Ausfall von Service-Leistungen zu rechtfertigen. Sie werden jetzt aller Voraussicht nach wieder die Pandemie nutzen, um ihre Preise deutlich anzuheben. Die Inflationsrate dürfte dadurch noch eine längere Zeit hoch bleiben. Also auch wenn die heutigen Daten schwächer ausfallen, könnte der Markt dennoch nicht von der Erwartungshaltung abweichen, dass die Fed in einen Pfad von vier, fünf oder gar sechs Zinsanhebungen im Jahresverlauf einschwenken wird.

Was sich aber ändern könnte, ist die derzeitige Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent, mit der der Markt einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte bereits im März veranschlagt. Dies könnte zumindest zu einer kurzfristigen Erholung vor allem der Technologieaktien führen. Das Schreckgespenst lauert heute Nachmittag in einer zweistelligen prozentualen Inflationsrate. Alles auch nur in der Nähe von zehn Prozent dürfte einen 50-Basispunkte-Zinsschritt der Fed im März zu einem sehr realistischen Szenario werden lassen.

