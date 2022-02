Am Donnerstag, den 24. Februar 2022 veröffentlicht die Deutsche Telekom die Zahlen zum vierten Quartal 2021. Im Ausblick aus Sicht des dritten Quartals 2021 erwartet das Management einen leichten Anstieg des Gruppenumsatzes für das Gesamtjahr 2021, wobei der Umsatz in Europa stabil bleiben sollte. In den anderen Märkten wird mit einer leichten organischen Zunahme gerechnet. Der größte Umsatzanteil wird in den USA erwirtschaftet. Auch beim EBITDA AL in den ersten drei Quartalen 2021 dominiert das US-EBIT mit knapp 72 Prozent. Dem Management gelingt es zunehmend den Gewinn überproportional zu steigern, obwohl der Umsatz relativ konstant bleibt. So kann der Gewinn pro Aktie in den drei Quartalen des Jahres 2021 um knapp 13 Prozent im Jahresvergleich gesteigert werden.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Bild konnte der Aktienkurs der Deutschen Telekom aufgrund der Integration des US-Mobilfunkers Sprint die epische Seitwärtsrange zwischen 13,83 Euro und 14,91 Euro nach oben hin verlassen und einen Aufwärtstrend ausbilden, der bis Ende August 2021 intakt war. Ab Ende November 2021 setzte eine Konsolidierung ein, die bei der Kernunterstützung von 15,49 Euro eingebremst und von einer Bodenbildung gefolgt wurde. Nach der Kursstabilisierung gewinnt die Aktie der Telekom wieder an Terrain. Weiters sieht der Jefferies Analyst Ulrich Rathe das Kursziel bei 21,30 Euro und belässt die Einstufung auf „Buy“. Außerdem setzen Ulrich Rathe und seine Kollegen die Deutsche Telekom auf die Liste der „Top Picks“ für Europa 2022. Sollten die 21,30 Euro erreicht werden, entspräche dies einem Zugewinn von 20 Prozent ohne Hebel.