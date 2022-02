Heute kommen die lange erwarteten Daten zur Inflation in den USA - gestern sorgte das von JP Morgan gestreute "Gerücht", dass die Inflation niedriger ausfallen könnte, für eine Rally der Aktienmärkte. Heute Nacht allerdings die Warnung des Weißen Hauses, wonach die Teueruung zum Vorkahr höher ausfallen könnte. Trotz des JP Morgan-Gerüchts sind aber seltsamerweise die von den Fed Fund Futures eingepreisten Erwartungen für Zinsanhebungen weiter gestiegen - nicht alle also glauben an das "Gerücht". Ab heute ändert sich die Berechnung der Inflation in den USA - welchen Effekt wird das haben? Eine große Unbekannte ist vor allem die "saisonale Anpassung" - die schon bei den US-Arbeitsmarktdaten letzten Freitag für Kopfschütteln sorgte..

Hinweis aus Video: "Warum der Gaspreis fällt – USA sorgen für Hilfe aus Japan für Europa"

Das Video "Inflation: Sind die US-Daten manipuliert?" sehen Sie hier..