> MÄRKTE & KURSE | Angeschoben von deutlichen Kursgewinnen bei den Technologiewerten haben die großen US-Indizes am Mittwoch wieder zugelegt. Der Dow Jones schloss 0,68 % höher bei 35.768 Punkten, während der S&P 500 um 1,5 % auf 4.587 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 rückte sogar um 2,1 % auf 15.056 Punkte vor. Heute werden in den USA die Inflationsdaten für Januar veröffentlicht, die auch an den deutschen Börsen ein Thema sein dürften. Heute Morgen präsentierte Siemens seine Zahlen für das erste Quartal: Der Auftragseingang stieg um 43 % und der Gewinn verbesserte um 20 %. Nach diesem Traumstart ins laufende Jahr erreichte der Dax-Titel im frühen Handel ein Kursplus von fast 7 %. Delivery Hero brach dagegen nach Zahlen um 13 % ein, da die negative Gewinnmarge von -2,2 % unter den Erwartungen lag. Der Dax knüpfte dagegen an die guten Vorgaben aus den USA an und eröffnete mit einem Plus von 0,74 % bei 15.597 Punkten, verlor aber anschließend etwas an Dynamik. Eine Sondersituation gibt es bei Energiekontor zu beachten.