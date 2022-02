Dies vor dem Hintergrund, dass die Silberförderung in den vergangenen 5 Jahren stark rückläufig war. Dies hatte – speziell in 2020 und 2021 - natürlich auch mit Corona-bedingten Produktionsausfällen zu tun, letztlich zeigt sich aber schon seit 2017 ein rückläufiger Trend bei der Silberförderung.

Gleichzeitig steht die Nachfrage nach Silber kurz vor einem Quantensprung. „Schuld“ daran hat die Elektrorevolution, denn neben Kupfer fließt auch zunehmend Silber als Verbindungselement in immer mehr E-Autos. Bis zu 3 Unzen Silber werden in Elektromobilen der neuesten Generation verbaut – multipliziert mit den immer schneller steigenden Stückzahlen bahnt sich für 2025 eine Verdoppelung der Silbernachfrage aus dem Automobilsektor auf rund 100 Millionen Unzen an. Ein weiterer Boomsektor, die Photovoltaik überschritt bereits 2020 die Nachfragemarke von 100 Millionen Unzen und dürfte 2025 leicht bei 150 Millionen Unzen Silber liegen. Das Ganze für mindestens 20 Jahre in entsprechenden Photovoltaikpaneelen gebunden – versteht sich. Schon jetzt liegt die Nachfrage entsprechend über dem Angebot und kann nur noch durchs Recycling (2020 ungefähr 190 Millionen Unzen) ausgeglichen werden.

Das US Geological Survey und andere Experten rechneten jüngst vor, dass die weltweiten Silberreserven nur noch 13 bis 20 Jahre reichen werden. Wohlgemerkt auf dem aktuellen Nachfrageniveau, nicht auf einem zu erwartenden höheren Niveau, wie oben beschrieben. Bereits für das laufende Jahr rechnet „The Silver Institute“ mit einem Anstieg der Silbernachfrage auf über 1 Milliarde Unzen.

Ein schwankendes und möglicherweise sogar sinkendes Angebot bei einer gleichzeitig zu erwartender starker Zunahme der Nachfrage, das sind die Zutaten für steigende Preise und hohe Margen bei den Silberproduzenten.

Dazu gehört seit neuestem auch MAG Silver, wo der Start der eigenen Anlage zuletzt nur noch durch eine fehlende Verbindung ans Energienetz aufgehalten wurde. Ab Mitte 2022 dürfte der Cashflow jedoch exponentiell ansteigen.

Ebenso profitieren dürften auch fortgeschrittene Entwickler wie Discovery Silver und Vizsla Silver mit ihren riesigen Silberressourcen. Hier macht jeder Dollar mehr beim Silberpreis mehrere hundert Millionen Dollar an Ressourcenbewertung aus.

Doch auch kleinere Entwickler, die teilweise sogar die Aussicht auf eine rasche Förderung besitzen, dürften von einem hohen Angebotsdefizit bei Silber profitieren. Dazu gehören unter anderem Denarius Metals (ehemals Denarius Silver), Kuya Silver, Summa Silver und Tier One Silver.

