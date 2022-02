Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer

Shop Apotheke - Abprall am Widerstand Am Vortag hieß es im Insight: "Nachdem die vorherige Short-Position auf die Aktien von Shop Apotheke am Vortag im Gewinn ausgestoppt wurden, bietet sich nun eine neue Short-Position am Widerstandsbereich um 112,00 Euro an. Das Kursziel liegt erneut …