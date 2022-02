Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) zu einer zweiten Erholungswelle ansetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie bildete am 17. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 700,99 USD aus. Danach bildete der Wert eine SKS-Topformation aus. Diese vollendete er am 05. Januar 2022. Danach kam es zu einer Abwärtsbewegung. Diese wurde mit den letzten Quartalszahlen massiv beschleunigt. Am 24. Januar fiel der Wert auf ein Tief bei 351,46 USD. Nach einer ersten Erholung auf 458,48 USD setzte der Wert wieder auf das kurzfristige 61,8% Retracement zurück. Von dieser Unterstützung löst sich die Aktie aktuell.