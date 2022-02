Silber: Industrienachfrage auf Rekordkurs

Die deutsche Exportindustrie befindet sich dieses Jahr auf Rekordkurs. Lieferkettenprobleme hin, Pandemie her: der Auftragsbestand hat laut dem DIW einen neuen Höchstwert seit Beginn der Datenerhebung erreicht. Die Orders reichen für satte 4,5 Monate im voraus. Deutschland und die Weltwirtschaft scheinen also allen Widrigkeiten zu trotzen und profitieren von einer sehr robusten Nachfrage und sicherlich auch Nachholeffekten aus den vorherigen Jahren.

Der Silberpreis macht charttechnisch noch nicht viel her. Gute Nachrichten kommen aber aus der Industrie, denn deren Nachfrage befindet sich dieses Jahr auf Rekordkurs. Es wird immer mehr Silber benötigt, was mittel- und langfristig strukturelle Veränderungen nach sich ziehen könnte.

Silber profitiert vom Wachstum der Photovoltaik und VON der Elektrifizierung

Dadurch steigt auch der Bedarf an Rohstoffen. Aluminium erreichte vor wenigen Tagen den höchsten Preis seit 2008, auch Nickel befindet sich auf einem Zehnjahreshoch. Nun scheint es auch den Silbermarkt zu treffen, zumindest nachfrageseitig. So hat das Silver Institute gestern seine Prognose für den Weltmarkt 2022 publiziert. Demnach soll die Nachfrage nach Silber um 8 Prozent auf einen Rekordwert von 1,112 Mrd. Unzen zulegen. Dabei soll das Plus auf einer sehr breiten Basis stehen und alle wichtigen Nachfragekomponenten betreffen. So soll die Nachfrage aus der Industrie als größter Abnehmer um 5 Prozent auf ein Allzeithoch steigen. Dabei ist Silber traditionell in der Industrie gefragt, aber nun machen sich neuere Technologien wie die Photovoltaik oder die Elektrifizierung des Verkehrs bemerkbar. Beim Schmuck soll es um 11 Prozent hochgehen, auch Silberwaren (+21%) sowie Münzen und Barren (+13%) ziehen das Interesse auf sich.Silber-ETF spielen keine große Rolle.

Silber-Minenproduktion kann mit Nachfrageplus nicht mithalten

Das Angebot aus den Bergwerken soll dieses Jahr zwar um 7 Prozent auf 1,092 Mrd. Unzen steigen, liegt damit aber unter dem Nachfrageplus. Es wäre das zweite Jahr in Folge, dass der Silbermarkt damit ein Angebotsdefizit aufweist. Detaillierte Daten zum Markt wird das Silver Institute wie üblich im April vorlegen. Erste Analysten haben auf das neuerliche Degizit bereits reagiert. So hob die Commerzbank ihre Preisprognose für Silber zum Jahresende auf 24 US-Dollar an, Ende 2023 sollen es 27 US-Dollar. Das sind allerdings sehr moderate Werte, wenn man berücksichtigt, dass eine Unze derzeit 23,35 US-Dollar kostet und das Hoch 2021 bei 30 US-Dollar lag. Es ist schon verdammt viel Pessmismus im Markt.