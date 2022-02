Seit grob Anfang 2020 bastelt die Bayer-Aktie unter hoher Volatilität an einem Boden innerhalb des laufenden Abwärtstrends, dieser scheint im Bereich von 40,00 Euro immer mehr zu gelingen und brachte zuletzt frische Jahreshochs bei 54,75 Euro hervor. An die Vorjahreshöchststände konnte der Wert zwar noch nicht anknüpfen, steuert aber auf diese zielstrebig zu. Seit den Tiefs aus Ende 2020 geht aus der wellentechnischen Berechnung jedoch noch weitaus höheres Kurspotenzial hervor, dass durchaus für ein Long-Investment herhalten könnte.

Langfriststrategie notwendig

Wie sehr gut am Kursverlauf der Bayer-Aktie zu erkennen ist, dauert die Bodenbildungsphase noch immer an und beansprucht sehr viel Zeit. Um von den Anstiegschancen zumindest an die Vorjahreshochs bei 57,73 und darüber den Bereich um den EMA 200 bei 62,36 Euro überdurchschnittlich profitieren zu können, würde sich sehr gut ein Investment beispielsweise über das Faktor Zertifikat Long WKN MC7VAH mit einem fest eingebauten Hebel von 6,0 anbieten. Zweifel an einer Rallyefortsetzung würde dagegen ein Bruch der markanten Triggermarke von grob 51,80 Euro hervorrufen, darunter könnte es nämlich noch einmal in den Bereich von rund 48,00 Euro oder sogar den Doppelboden aus Ende 2021 bei 43,90 Euro abwärts gehen.