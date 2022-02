Parkway Corporate ( ASX: PWN; FRA: 4IP ) will in Zukunft noch enger und umfassender mit dem international anerkannten Ingenieurdienstleister Worley zusammenarbeiten. Beide Unternehmen haben ihre bereits bestehende globale strategischen Kooperationsvereinbarung vpm 8. Mai 2020 entsprechend erweitert. Unter anderem wurde die Laufzeit der Vereinbarung wurde von bisher drei auf fünf Jahre erweitert.

Group Managing Director & CEO von Parkway, Bahay Ozcakmak, erläuterte die neue Vereinbarung wie folgt: „Parallel zu unseren laufenden Bemühungen, unsere hochinnovative aMES®-Technologie zu vermarkten, verfolgen wir aktiv eine Reihe bedeutender Projekte, die für die Anwendung unserer iBC®-Technologie geeignet sind. Zur Unterstützung dieser verschiedenen Geschäftsentwicklungsinitiativen haben wir im Jahr 2021 umfangreiche iBC®-bezogene Pilotprojekte durchgeführt. Diese Pilotprojekte waren sehr erfolgreich. Es hat sich bestätigt, dass die iBC®-Technologie in der Lage ist, wertvolle Produkte aus ansonsten problematischen Abwässern, einschließlich konzentrierter Solen, zu gewinnen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse erwarten wir, dass sich durch die Anwendung unserer iBC®-Technologie Abwasserströme potenziell ein so genanntes ZLD-Niveau (Zero Liquid Discharge) erreichen lässt, was dem Kunden erhebliche Kosten für die Abwasserbehandlung und Abwasserentsorgung erspart und sogar ermöglicht, potenziell eine bedeutende Wertschöpfung aus seinem Abwasser zu generieren.“

In den letzten Monaten hat Parkway, die Technologie zügig vorangetrieben und das Design für eine vergrößerte iBC®-Pilotanlage fertiggestellt. Der Bau der neuen Pilotanlage soll noch in diesem Quartal zu beginnen. Die neue iBC®-Pilotanlage dient dazu, Tests in größerem Maßstab durchzuführen. Dadurch will man das Prozessdesign optimieren und Produktmuster für die Bewertung durch die Industrie zu produzieren. Die vergrößerte iBC®-Pilotanlage dürfte die Ansprache von potenziellen Kunden und Partnern vereinfachen und beschleunigen.

Fazit: Parkway Corporate besitzt inzwischen ein Portfolio an bahnbrechenden Prozesstechnologien für die Abwasserbehandlung. Nachhaltigkeit und die Idee einer Kreislaufwirtschaft stehen im Mittelpunkt. Das international anerkannte Ingenieurbüro Worley dient Parkway als zuverlässiger Planer, aber vor allem auch als Türöffner bei Worleys Großkunden. Dass beide Partner gerade jetzt ihre Zusammenarbeit erweitern, ist ein deutliches Indiz dafür, dass beide vom wirtschaftlichen Erfolg der neuen Technologien überzeugt sind.

