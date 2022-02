Gemäß den Regeln der Börse Toronto hat Barrick Gold (TSX: ABX) das Geld für den vereinbarten Erwerb von Aktien von Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23A) bereits auf einem Treuhandkonto hinterlegt. Das Geld wird freigegeben, sobald in Tansania die letzten behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von sechs Grundstückslizenzen vorliegen. Wie Tembo Gold heute mitteilt, erwartet das Unternehmen diesen formellen Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2022. Das Unternehmen sei dabei, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Tansania einzuholen.

Am 7. Dezember 2021 hatte Tembo Gold den Verkauf von sechs Grundstückslizenzen an die tansanische Tochtergesellschaft von Barrick Gold Corporation, Bulyanhulu Gold Mine Limited, bekannt gegeben. Barrick verpflichtet sich zur Zahlung von 6 Mio. USD und erwirbt im Wege einer Privatplatzierung zugleich 5.518.764 Aktien von Tembo Gold zu einem Preis von 0,27 CAD. Nach Abschluss der Transaktion wird Barrick damit eine 5,5prozentige Beteiligung an Tembo halten.