Aktien Russland – Chance oder Roulette ?

Aufgrund geopolitischer Spannungen steht Russland seit einigen Wochen im Fokus der medialen Berichterstattung. Nachdem Russland seine Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert hat, machen sich in der Ukraine, bei der Nato und insbesondere bei der USA Angst breit, dass Russland in die Ukraine einmarschieren könnte. Kreml-Chef Putin weist diese Vorwürfe vehement zurück, dennoch droht der Westen mit harten wirtschaftlichen Sanktionen und einem militärischen Eingriff für den Fall, dass russische Truppen in die Ukraine einfallen. Die russische Börse korrigierte in den letzten Monaten deutlich. Von den Höchstständen im Oktober gaben die Kurse des russischen Leitindex RTS bereits 20 Prozent nach. Sollen mutige Anleger, getreu dem Börsenmotto „politische Börsen haben kurze Beine“, schon wieder Aktien kaufen?

