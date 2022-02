Fazit:

Wünschenswert wäre ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb von 175,00 US-Dollar, in diesem Szenario könnte dann ein Folgeanstieg an 187,50 und darüber 196,60 US-Dollar gelingen. Wer sich der bullischen Variante als Anleger anschließen möchte, könnte hierzu beispielsweise auf das mit einem Hebel von 3,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA85YM zurückgreifen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 50 Prozent, Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei 5,77 Euro. Eine Verlustbegrenzung könnte in diesem Szenario um den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 162,70 US-Dollar angesiedelt werden, damit entspreche ein potenzieller Ausstiegskurs im Schein einem Niveau von 2,80 Euro. Achtung, am 15. Februar wird AirBnB seine Bücher für Investoren aus dem letzten Quartal öffnen!