EMS Chemie 2021 Earnings Top Estimates; to Pay Extraordinary Dividend

(PLX AI) – EMS Chemie FY revenue CHF 2,254 million vs. estimate CHF 2,222 million

FY EBIT CHF 640 million vs. estimate CHF 633 million

FY net income CHF 553 million vs. estimate CHF 533 million

EMS Chemie dividend CHF 16.50 per share

EMS Chemie will also pay additional extraordinary dividend of CHF 4.50 per share, for a total payment of CHF 21 for 2021

Sees 2022 net sales and net operating income (EBIT) again slightly higher than in the previous year Wertpapier

0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 11.02.2022, 06:28 | | 54 0 | 0 11.02.2022, 06:28 |

