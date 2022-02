Snow Lake Resources ist derzeit die wichtigste Beteiligung von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3). Der im Herbst an die Börse gegangene Lithium-Explorer steht in dieser Woche in New York stärker im Fokus der Öffentlichkeit, denn Snow Lake Resources wird am Donnerstag auf dem NASDAQ-Tower am TimesSquare in New York hell aufleuchten. Gleichzeitig fällt einem Vertreter des Unternehmens die Ehre zu, an diesem Tag an der NASDAQ die Schlussglocke zu läuten.

Die Aufmerksamkeit der Investoren erneut auf den Entwickler eines interessanten Lithium-Projekts zu richten, ist durchaus angebracht, denn seit dem Herbst hat sich das Anlegerinteresse, nicht nur an Snow Lake Resources, sondern am gesamten Lithium-Sektor, deutlich abgekühlt. Man hat ein wenig den Eindruck, als sei die Hinwendung der Welt zur Elektromobilität auf einen unbestimmten Tag in der Zukunft verschoben worden.