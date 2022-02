Entra Q4 Rental Income Ahead of Estimates (PLX AI) – Entra Q4 rental income NOK 677 million vs. estimate NOK 665 million.Q4 pretax profit NOK 3,216 millionTo pay semi-annual dividend of NOK 2.60 per share for the second half of 2021 (PLX AI) – Entra Q4 rental income NOK 677 million vs. estimate NOK 665 million.

Q4 pretax profit NOK 3,216 million

To pay semi-annual dividend of NOK 2.60 per share for the second half of 2021 Wertpapier

