Insgesamt lässt sich der Kursverlauf des Bitcoin-Futures seit Anfang 2021 in einem aufwärts gerichteten Trendkanal beschreiben, was mit dem vorherigen Kurssprung von 10.000 auf 64.895 US-Dollar durchaus als bullisch zu bewerten ist. Nach dem jüngsten Test der unteren Trendkanalbegrenzung zogen die Notierungen wieder an und brachten Kursgewinne an den EMA 50 sowie die Hürde um 45.000 US-Dollar hervor. Aber genau dieses Niveau muss jetzt für ein Folgekaufsignal auf mittelfristiger Basis überwunden werden, damit weitere Zugewinne durchgesetzt werden können.

EMA 200 im Fokus

Sobald der Widerstandsbereich um den EMA 200 sowie der Kursmarke von 45.000 US-Dollar nachhaltig überwunden wird, kämen weitere Gewinne beim Bitcoin-Future infrage, hierzu wäre als erste Zielzone das Niveau der rechten Schulter bei 52.098 US-Dollar zu nennen. Bei anhaltender Kaufbereitschaft könnte zeitnah sogar der Bereich um 60.000 US-Dollar angesteuert werden. Ein Abpraller ist aber stets einzuplanen, Unterstützungen findet der Future um 40.000 US-Dollar vor, darunter auf der unteren Trendlinie des laufenden Aufwärtstrendkanals um 35.238 US-Dollar vor.