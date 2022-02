Bambuser Posts Q4 Net Loss of SEK 73 Million (PLX AI) – Bambuser Q4 adjusted EBITDA SEK -25 million.Q4 revenue SEK 61.7 millionQ4 EBIT SEK -72.9 millionQ4 net income SEK -73 millionCEO says our cash is best spent on fueling our own organic growth, but doesn't mean we're closing any doors (PLX AI) – Bambuser Q4 adjusted EBITDA SEK -25 million.

CEO says our cash is best spent on fueling our own organic growth, but doesn't mean we're closing any doors

