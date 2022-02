Micron Technology veröffentlichte am 20. Dezember 2021 die Zahlen zum ersten Quartal 2022. Das Management konnte mit diesen Zahlen positiv überraschen und sorgte für außerordentliche Kurszuwächse in der gesamten Halbleiter-Branche. Dabei ist Micron der Konkurrenz um mehrere Jahre voraus, indem die neue EUV-Technologie in den Produktionsprozess für DRAM-Chips integriert wurde. EUV bedeutet Extrem Ultraviolett Lithographie, was Strukturgrößen von wenigen Nanometern erlaubt. Auch bei den NAND-Bausteinen sieht sich das Management mehrere Quartale vor der Konkurrenz. Der technologische Fortschritt verschafft Micron eine erfolgversprechende Zukunft. Micron steht an vorderster Front bei der Versorgung der schnell wachsenden Daten-Center, dem PC-Markt mit steigender graphischer Anforderung und der wachsenden Speicheranforderung im Zuge der 5-G Evolution.

Zum Chart

Seit der Veröffentlichung der Q1 Zahlen am 20.Dezember 2021 befindet sich der Aktienkurs von Micron in einer Achterbahnfahrt. Direkt nach der Veröffentlichung konnte ein Kursplus von rund 17 Prozent verzeichnet werden, welches bis Mitte Januar 2022 ein Plateau in Höhe des All Time Highs bei 96,52 US-Dollar definiert. Der breite Abverkauf der Technologiewerte im Januar 2022 ging auch bei Micron nicht spurlos vorüber. Am 18. Januar erfolgte der Startschuss für einen 22-prozentigen Abverkauf bis zur Unterstützung bei 76,42 US-Dollar. Der Abpraller an der Überschneidung der Unterstützung mit dem Aufwärtstrend und 6 starke Handelstage bringen den Kurs wieder in die Nähe des All Time Highs. Dieses Mal könnte der Widerstand trotz des gestrigen Abverkaufes überwunden und neue Höchststände erreicht werden. Vom Markt wird der Wert als zyklisch gesehen, wodurch ein erwartetes KGV 2021/22 von aktuell 9,82 für die Marktteilnehmer kein Kaufargument darstellt. Der aktuelle „Superzyklus“ bei Halbleiterwerten prognostiziert bei Micron ein beträchtliches Gewinnwachstum bis ins Finanzjahr 2023/24, was zu einem erwarteten KGV von aktuell 5,85 führt. Micron war gestern einer jener Werte, die mit einem satten Kursgewinn schlossen.