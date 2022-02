Die gestrigen, erneut höher als erwartet ausgefallenen Daten zur Inflation in den USA bringen die Federal Reserve und US-Präsident Biden weiter unter Druck. Nachdem die Märkte zunächst negativ reagierten, sorgen dann jedoch Aussagen von James Bullard, sicher derzeit einer der hawkishten Vertreter innerhalb der Fed, für Unruhe: er will größere und schnellere Zinsschritte. Inzwischen gehen viele davon aus, dass die Federal Reserve bereits am Montag die Leitzinsen anheben wird! Und siehe da: die Fed hat für Montag eine geschlossene Sitzung anberaumt! Eines aber zeigt die Geschichte: der Glaube, man könnte schnell und heftig die Geldpolitik straffen, ohne die US-Wirtschaft in die Rezession und die Märkte in schweren Streß zu versetzten, ist naiv! Die Federal Reserve und Biden sind daher mit Karachon unterwegs ins Desaster!

Hinweis aus Video: "Wann bricht der Goldpreis endlich aus?"

Das Video "Federal Reserve und Biden: Mit Karacho ins Desaster!" sehen Sie hier..