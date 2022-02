Vor allem konnte Cybin in den drei Monaten bis zum 31. Dezember große Fortschritte bei der Entwicklung der firmeneigenen Moleküle auf psychedelischer Basis in Richtung klinische Entwicklung verzeichnen. Man erreichte behördliche Meilensteine, schloss zahlreiche präklinische Studien ab und baute zuverlässige Lieferketten in den USA und Großbritannien auf.

Die kanadische Psychedelika-Firma Cybin Inc. ( NYSE American CYBN / WKN A2QJAV ) hat ein ereignis- und erfolgreiches viertes Quartal 2021 hinter sich. Das spiegelt sich auch in dem Bericht wieder, den das Unternehmen gestern vorlegte und der an der NYSE positiv aufgenommen wurde.

Nach Ansicht von Doug Drysdale, CEO von Cybin, könnte 2022 nun ein entscheidendes Jahr für Cybin werden, da mehrere therapeutische Programme, die durch vielversprechende und differenzierte, präklinische Daten gestützt würden, in die klinische Entwicklung einträten. Seiner Ansicht nach ist zudem der Bedarf an verfügbaren, sicheren und effektiven Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen noch nie so groß gewesen wie heute!

Einige der Entwicklungen, der vergangenen Monate:

- CYB003 wurde weiter in Richtung klinische Entwicklung für die potenzielle Behandlung von Major Depression („MDD“) und Alkoholkonsumstörung („AUD“) vorangetrieben. Das Unternehmen hat vor kurzem an einem produktiven Scientific Advice Meeting mit der britischen Medical and Healthcare Products Regulatory Agency („MHRA“) teilgenommen, um eine Abstimmung und Unterstützung für die nächsten Schritte zu erhalten, mit denen man die erste Phase-1/2a-Humanstudie von CYB003 für MDD in die klinische Entwicklung voran treiben will. Cybin plant die Einreichung von Zulassungsanträgen im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2022, gefolgt vom Beginn der Phase 1/2a-Studie schon Mitte 2022.

- Cybin schloss über 140 präklinischen Studien ab, die halfen, CYB003, CYB004 und andere proprietäre psychedelische Moleküle in Richtung Zulassungsanträge voranzubringen. Das wiederum führte zu mehr als 50 neuen präklinische Studien, die allein im Januar 2022 abgeschlossen wurden, und zeigt Cybins Engagement bei der Entwicklung von Psychedelika zu Therapeutika, um diese potenziellen Behandlungen so schnell wie möglich herstellen zu können

- Das U.S. Patent and Trademark Office hat Cybin erst kürzlich das US-Patent 11,242,318 für die deuterierte Dimethyltryptamin- („DMT“) Verbindung CYB004 zur Behandlung von Angststörungen erteilt. Die gewährten Ansprüche umfassen eine Reihe deuterierter Formen von DMT und 5-MeO-DMT. Das Patent, das voraussichtlich im Jahr 2041 ausläuft, bevor eine Verlängerung der Patentlaufzeit in Betracht gezogen wird, deckt die Zusammensetzung der Materie ab und schützt die CYB004-Medikamentensubstanz als mutmaßlich neue chemische Einheit. Ein extrem wichtiger Meilenstein für das Unternehmen! (Wir berichteten.)

- Die von Cybin gesponserte Phase-1-Machbarkeitsstudie Kernel Flow wurde vom Institutional Review Board (IRB) genehmigt. Die Machbarkeitsstudie zur Evaluierung von Kernel Flow, einer tragbaren, quantitativen Neuroimaging-Technologie zur Messung der psychedelischen Wirkungen von Ketamin auf die Hämodynamik in der Großhirnrinde, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 beginnen.

- Erhalt der Genehmigung für ein neues Prüfpräparat („IND“) und Genehmigungen des IRB für eine mitfinanzierte klinische Phase-2-Studie zur Bewertung der psychedelisch unterstützten Psychotherapie unter Verwendung des EMBARK-Schulungsprogramms für psychedelische Begleiter. Die Studie, die an der University of Washington durchgeführt wird, wird die psychedelisch unterstützte Psychotherapie mit Psilocybin-Behandlung bei klinischen Mitarbeitern an vorderster Front, die an COVID-bedingten Problemen leiden, bewerten. Mit der Rekrutierung wurde im vierten Quartal 2021 begonnen.

- Zudem erhielt Cybin einen Zuschuss zur Unterstützung der ersten Klinik für psychedelische Behandlungen am Lenox Hill Hospital, das zu Northwell Health gehört, um Patienten in unterversorgten Gemeinden an der Upper East Side von Manhattan, New York, zu behandeln.

Die finanzielle Seite

Cybin verfügte zum Ende des Quartals (drittes Fiskalquartal) über Cash und liquide Mittel in Höhe von insgesamt 63,6 Mio. Dollar. Die barwirksamen Betriebsausgaben lagen im Berichtszeitraum bei 12 Mio. CAD, wobei es sich bei 2,5 Mio. CAD um einmalige, nicht wiederkehrende Kosten handelte. Die unbaren Ausgaben des Quartals betrugen 5,2 Mio. CAD, sodass der Nettoverlust bei 17,2 Mio. CAD lag.

Fazit: Cybin hat in den letzten Monaten an zahlreichen Fronten mit Hochdruck gearbeitet und dabei beachtliche Fortschritte erzielt. Das dafür beträchtliche Kosten anfallen, kann nicht überraschen und tat es auch nicht, wenn man die positive Reaktion des Marktes am gestrigen Donnerstag betrachtet. (Wer – sehr viel – detailliertere Informationen wünscht kann sich hier registrieren, um den Webcast der gestrigen Berichtskonferenz zu betrachten)

Wir jedenfalls glauben, dass Cybin weiterhin auf einem guten Weg ist und zu den aussichtsreicheren Gesellschaften des Sektors gehört. Wir werden am Ball bleiben und auch berichten, sollten sich die verschiedenen Analysten, die Cybin folgen, zu dem Quartalsbericht äußern.

