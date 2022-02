07:00 Uhr: Schweiz: BB Biotech, Jahreszahlen

07:15 Uhr: Frankreich: Renault, Jahreszahlen

08:00 Uhr: Frankreich: Hermes, Jahreszahlen

08:00 Uhr: Großbritannien: Natwest, Jahreszahlen

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 18.02.2022 Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 00:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 00:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) 14:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 16:00 EUR Verbrauchervertrauen 17:00 USA Fed Bericht zur Geldpolitik 19:30 EUR EZB Panetta Rede



