PayPal arbeitet an einer eigenen wertstabilen Kryptowährung. Dies bestätigte der börsennotierte US-Zahlungsdienstleister am Montag gegenüber Bloomberg. Zuvor hatte ein Softwareentwickler aus den USA entsprechende Hinweise dafür in der PayPal-App entdeckt.

In der PayPal-App befänden sich versteckter Quellcode und Bilder eines Logos, die nahelegten, dass der Tech-Konzern an dem sogenannten 'PayPal Coin' arbeite. Der Quellcode deute darauf hin, dass PayPals wertstabile Kryptowährung durch den US-Doller gedeckt sein könnte, so App-Entwickler Steve Moser.