Noch in 2014 thronte Bilfinger auf einem Niveau um 93,06 Euro, nur wenig später kam es zu crashartigen Verlusten zunächst in den Bereich von rund 41,00 Euro, über die nächsten Jahre ging es schließlich auf gerade einmal 12,64 Euro weiter abwärts. Erst in diesem Bereich wurde eine sukzessive Stabilisierungsphase gestartet, diese wurde seit 2019 jedoch durch einen Horizontalwiderstand verlaufend um 35,00 Euro gedeckelt. Zeitgleich etablierten Händler eine inverse SKS-Formation, die in der Charttechnik als Trendwendemuster bekannt ist. In der heutigen Woche versucht sich das Papier an einer Aktivierung dieser.

Wochenschlusskurs entscheidend

Eindeutiger könnte die Trendwendeformation nicht sein, Wochenschlusskurse oberhalb von 35,00 Euro dürften weitere Gewinne an 41,44 und schließlich die Verlaufshochs aus 2018 bei 46,82 Euro sichern, wodurch ein Long Investment auf mittelfristiger Ebene nun sehr attraktiv erscheint. Kurzzeitige Rücksetzer finden dagegen im Bereich von 33,35 Euro eine erste wichtige Unterstützung vor, darunter im Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte bei derzeit um 29,00 Euro. Tiefer sollte es nach Möglichkeit allerdings nicht mehr gehen, weil sonst noch einmal der Bereich um die rechte Schulter bei 22,92 Euro angesteuert werden dürfte.