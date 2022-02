Earnings Report: Apollo Global Management steigert den Gewinn um 43% - und bekommt auf's Dach. Wie dumm...

Apollo Global Management





Finanzinvestor[WKN: A3DB5F] hat vorbörslich seine Zahlen für das abgelaufene 4. Quartal 2021 vorgelegt - und die konnten (mich) überzeugen. In diesem Earnings Report werfe ich einen Blick auf das Zahlenwerk und überprüfe, ob mein Investmentcase weiterhin in der Spur ist. Dem entsprechend könnte der deutliche Abverkauf der Aktien nach Vorlage der Zahlen eine Chance für interessierte Anleger darstellen - oder sich als Bärenfalle erweisen. Das Muster erinnert stark an KKR...