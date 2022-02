Die Fed hat eine Sonder-Sitzung für kommenden Montag einberufen - wird sie also schon in der nächsten Woche die Zinsen anheben? Manches spricht dafür. Das letzte Mal, als eine solche Sonder-Sitzung einberufen wurde, war im November 2015 - und kurz danach hob die Fed die Zinsen an. Die Idee einer Anhebung der Zinsen auch jenseits der offiziellen Sitzungen der Fed wurde gestern von James Bullard lanciert (der auch einen große Zinsschritt vorgeschlagen hatte) - daran gab es aus Kreisen der US-Notenbank Kritik, was heute die Aktienmärkte zunächst nach oben gebracht hatte. A propos Aktienmärkte: gestern haben Privatinvestoren in bisher noch nie dagewesenem Volumen Aktien gekauft ( auch Bank of Amerika berichtet von starken Geldflüssen in Aktien) - aber bisher hilft das nicht viel..

Hinweise aus Video:

1. Buch "1521 - Europas erster Wertpapiercrash" - hier bestellen!

2. "EZB: Glaubwürdigkeit – Experten können irren, aber sollten nicht schlafen!"

Das Video "Hebt die Fed nächste Woche die Zinsen an?" sehen Sie hier..