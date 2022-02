Am Ende kam es doch erwartungsgemäß

Und wie Sie der vorgestrigen Börse-Intern entnehmen können, hat mich dieses Verhalten der Anleger etwas verwundert. Auch die vorangegangene starke Kurserholung der Aktienmärkte konnte ich nicht so recht nachvollziehen. Doch dann drehten die Aktienindizes vorgestern doch noch nach unten und verloren am Ende des Tages deutlich. Damit ist die Börsenwelt für mich erst einmal wieder in Ordnung. Und die oben genannte Frage kann man aktuell mit einem klaren „Ja“ beantworten.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl war noch nötig

Allerdings verwundert es mich noch, dass es für diese Einsicht der Anleger erst die Wortmeldung eines Währungshüters der Fed bedurfte. Denn die Aktienmärkte erlitten erst wieder Kursverluste, als sich der Präsident der Notenbank von St. Louis, James Bullard, dafür aussprach, dass der Leitzins angesichts der unerwartet hohen Teuerungsrate bis zum 1. Juli bereits bei 1,00 % liegen sollte.

Da bis Anfang Juli drei Zinssitzungen der US-Notenbank stattfinden, läge der Leitzins „nur“ bei 0,75 %, wenn bei jeder Sitzung eine Anhebung von üblichen 25 Basispunkten beschlossen würde. Insofern müsste bei einer Sitzung ein Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten verkündet werden, um das Zinsziel von 1,00 % zu erreichen. Und so erhöhte Bullards Aussage natürlich die Markterwartungen, dass es im März dazu kommen wird. Zumal er auch sagte, dass er nun „dramatisch“ mehr als vorher für steigende Zinsen plädiere.

Realitätsverweigerung

Allerdings zeigte das von der CME Group entwickelte FedWatch-Tool bereits vor dieser Wortmeldung eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine solche Leitzinserhöhung im März an (siehe auch vorgestrige Börse-Intern). Warum also neigten die Aktienmärkte erst mit nach dem Wink mit dem Zaunpfahl wieder zur Schwäche? Herrschte zuvor eine gewisse Art der Realitätsverweigerung? Ich bin jedenfalls verwundert, dass so viele Anleger vorgestern noch auf dem falschen Fuß erwischt wurden und plötzlich zu Verkäufen neigten. Mich stört es aber nicht, weil ich das Geschehen nicht nur von der Seitenlinie aus beobachtet habe, sondern am Mittwoch kleine Short-Trades auf den Dow Jones eingegangen bin.