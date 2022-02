Valueaktien Sei gierig, wenn andere ängstlich sind „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind“, so lautet eines der berühmtesten Börsen-Bonmots von der Investorenlegende Warren Buffett. Zugleich ein Kernsatz des Value Investing. Für gierige Zeitgenossen ist an der Börse derzeit ein guter Zeitpunkt. Zumindest wenn es nach dem „Angst-und-Gier-Index“ (Fear & Greed-Index) auf dem online Portal von „CNN Money“ geht. Dieser Index findet weltweit eine große Beachtung und gibt einen Überblick über die aktuell vorherrschende Emotion am Markt. Emotionen beeinflussen die Kurse Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 16.375,00€ Hebel 14,97 Ask 12,41 Zum Produkt Long Long Basispreis 14.168,34€ Hebel 14,91 Ask 10,30 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Denn Menschen werden nach der Verhaltensökonomie von den zwei Emotionen Gier und Angst getrieben. Diese Emotionen haben einen markanten Einfluss auf die Börsenkurse. Zu viel Angst kann die Aktien weltweit unter das Niveau sinken lassen, auf dem sie sich aus fundamentaler bzw. wirtschaftlicher Sicht befinden sollten. Bei der Gier ist genau das Gegenteil der Fall. Die Gier führt dazu, dass die Aktienkurse zu weit nach oben getrieben werden. Der Fear & Greed-Index funktioniert wie eine Tacho-Nadel. Null Punkte auf der Skala stehen für größtmögliche Angst und niedrigen Kursen, 100 Punkte zeigen extreme Gier an, also komplette Euphorie, alle kaufen, die Preise steigen. Aktuell steht die Nadel bei 38 Punkten im Feld der Angst. Fear & Greed Index ist ein Stimmungsindikator Der Fear & Greed Index wird aus sieben Indikatoren in einem aufwendigen Verfahren börsentäglich berechnet. Er findet unter Investoren eine hohe Beachtung und gibt immer einen guten Einblick über die aktuell vorherrschende Stimmung am Markt. Denn auch wenn mittlerweile viele Robo Advisor über Algorithmen-basierte Systeme die Entscheidungen treffen, besteht die Mehrheit der Investoren immer noch aus Menschen. Der Index versucht eine Aussage darüber zu treffen, ob Aktien gerade eher fair-, über- oder unterbewertet sind. Vergleicht man S&P 500 Index und Fear & Greed Index miteinander, gelang dies in den letzten Jahren relativ gut. Allerdings lesen sich Charts im Nachhinein immer deutlicher, als sie im jeweiligen Moment erscheinen. Ein hoher Index-Stand ist somit ebenso wenig ein klares Verkaufssignal, wie ein niedriger Wert bedeutet, dass man sein Geld blind in den Markt pumpen sollte. Eine exakte Wissenschaft ist der Fear & Greed-Index mit Sicherheit nicht. Vereinfacht gesagt sind Aktien bei Angst billig und bei Gier teuer. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Gastautor: Dr. Marc-Oliver Lux | 13.02.2022, 16:48

