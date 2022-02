In der Vorwoche hatten wir mit vier Plustagen eine kleine Gewinnserie hingelegt, die im DAX zunächst bis an die größere Trendlinie und damit die Begrenzung des Dreiecks führte:

20220211 DAX Xetra mittelfristig

Der Freitag sorgte allerdings für negative "vibrations" - denn schon am Donnerstag wurden die Märkte durch die hohe Teuerungsrate in den USA belastet.

Mit einem Gap gestartet suchten wir um 15.300 erst einmal Halt, um dann am frühen Nachmittag diese Kurslücke direkt zu schliessen. Ein recht typisches und auch verlässliches Setup, was man hier erneut am Markt wahrnehmen konnte:

20220211 DAX-Entwicklung am Freitag

Dennoch wurde noch der Xetra-Schluss gerettet. Nur ein leichtes Minus wurde hinterlassen:

Börsenplatz Xetra Letzter Kurs 15.425,12 Performance -0,42 % Kurszeit 11.02.22 Eröffnung 15.353,86 Tageshoch 15.511,34 Tagestief 15.308,69 Vortageskurs 15.490,44

Die Volatilität blieb mit 200 Punkten recht hoch und knüpfte nahtlos an den Donnerstag an. Doch dies ist nur die "halbe" Wahrheit, denn am Abend fielen die US-Indizes noch einmal deutlicher und hatten damit auch Auswirkungen auf den DAX in der Nachbörse.

Genau dies hatte ich auf Twitter gegen 21.00 Uhr geupdatet:

Es ist noch eine Stunde Handel an der #WallStreet, der #Nasdaq verliert bis jetzt rund 3 Prozent und der #DAX geht nachbörslich "in die Knie" - Angst vor eine Ukraine-Eskalation geht um: pic.twitter.com/qK9snWFHi8 — Andreas Bernstein (@Bernecker1977) February 11, 2022

20220211 Twitter-News

Insgesamt schmolz damit das Wochenminus in den letzten Handelsstunden merklich zusammen, welches wir noch im XETRA-Handel mit 2,1 Prozent verzeichnet sahen.

Was bedeutet dies für die Vorbörse?

Im Endloskontrakt fiel der Index am Freitagabend noch komplett in die Unterstützungszone vom Wochenstart zurück:

20220213 DAX Endloskontrakt

Mehr noch - der Index hat damit auf Monatssicht den Februargewinn wieder ausradiert. Ein Zeichen, welches zu weiteren Abgaben führen kann. Als Unterstützung ist mittelfristig der Bereich noch weiter als nur bis zu den Tiefs von vor einer Woche zu ziehen:

20220213 DAX Endloskontrakt mittelfrist

Diese breite Zone ist gleichzeitig die untere Range-Begrenzung aus den letzten Monaten. Hier gilt es vorsichtig zu agieren. Denn ein "Buy the dip" ist keine Strategie, die immer funktioniert.

Auch am Montagmorgen ist trotz weiterer Gespräche im Ukraine-Konflikt und einer möglichen Lösung kein "Buy the dip" zu sehen. Die Märkte in Asien gingen mit Minus aus der Handelssession und wir sehen zumindest eine Beruhigung im Endloskontrakt ohne neue Tiefs:

20220214 DAX Vorboerse

Das gibt mir gleich zwei Anhaltspunkte für das Trading heute:

Ein neues Gap auf der Oberseite bis 15.425 Support ab dem Nacht-Tief 15.125

Aus dem Wirtschaftskalender sind für Montag wenig Termine verzeichnet. 12.00 gilt es auf den Bundesbank-Monatsbericht zu achten. Ansonsten ist der Kalender ziemlich leer.

Ich blende daher die Verbraucherpreise aus Deutschland für Dienstag und den ZEW-Index bereits in folgender Übersicht mit ein:

Weitere Quartalszahlen aus den USA können dem Markt jedoch weitere Impulse geben. Vorbörslich melden zum Beispiel Weber und Acasti Pharma:

20220211 Quartalszahlen am Montag

Damit wünsche ich uns zum Start in die neue Handelswoche schon jetzt viel Erfolg. Die Videoversion vom Wochenende ist hier verzeichnet:

Dein Andreas Bernstein

