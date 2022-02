Die Sartorius AG ist die Muttergesellschaft der Sartorius Gruppe bestehend aus einer 74 Prozent Beteiligung an der „Sartorius Stedim Biotech S.A.“. Weitere Beteiligungen bestehen an der „Sartorius Lab Holding GmbH“ zu 100 Prozent und eine 100 prozentige Beteiligung an den „Service and infrastructur companies“. Am 27. Januar 2022 veröffentlichte das Sartorius-Management die Geschäftszahlen für das Finanzjahr 2021. Dabei konnten die Prognosen übertroffen und einen Umsatzzuwachs von 49 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro erzielt werden. Der um Sondereffekte bereinigte Konzernnettogewinn erhöhte sich um 85 Prozent auf 553 Millionen Euro. Noch bis in das dritte Quartal hat Sartorius einen sehr hohen Auftragseingang verbucht, auch weil einige Kunden ihre Aufträge in der aktuellen Situation weiter im Voraus platzierten als üblich. Im vierten Quartal normalisierte sich die Lage wieder und lag nach Angaben des Unternehmens wieder auf dem Niveau des langjährigen Durchschnitts.

Zum Chart

Zwei Faktoren sollten die Kursentwicklung von Sartorius in den kommenden Wochen hauptsächlich beeinflussen. Den ersten Faktor stellt die angespannte Lage rund um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland dar. Laut CIA ist ein unmittelbarer Angriff von Seiten der Russen in den kommenden zwei Wochen sehr wahrscheinlich. Der zweite Faktor ist eine Mischung aus steigenden Zinsen und der Abkehr der Marktteilnehmer von Titeln mit hohem KGV. Die Kurskorrektur ist bei Sartorius schon seit Anfang Januar 2022 im Gange. So erfolgte ein Rücksetzer im Zeitfenster 3. Januar bis zum 11 Februar 2022 um fast 30 Prozent. Obwohl sich das Wachstum abschwächt, weist der Titel für 2021 noch immer ein aktuelles KGV von 52 aus. Am vergangenen Freitag, dem 11. Februar verabschiedete sich die Aktie mit dem Tagestief aus dem Handel und bestätigte den Abwärtstrend. Bleibt das Momentum aufrecht, könnte die Unterstützung bei 419,60 Euro schon am heutigen Handelstag unterschritten werden. Ein mögliches Ziel der Abwärtsbewegung könnte das Level bei 385,60 Euro sein.