Wir sollten mehr über Geld reden

Zu den Redewendungen, die in Deutschland beinah jeder kennt, gehört ohne Zweifel, dass man über Geld nicht redet. Im internationalen Vergleich halten sich tatsächlich vor allem Bundesbürgerinnen und Bundesbürger an dieses Credo, während in Schweden beispielsweise selbst Steuererklärungen öffentlich einsehbar sind. Die Geldanlage ist in Deutschland ein Tabuthema.

In der aktuellen Trendumfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV) geben mehr als zwei Drittel der Befragten an, dass sie tendenziell eher zurückhaltend sind, wenn es darum geht, Finanzentscheidungen mit anderen zu diskutieren. Knapp 46 Prozent der 2.376 teilnehmenden Personen managen ihr Depot gänzlich selbstständig. Nahezu 31 Prozent tauschen sich zumindest mit vertrauten Personen über ihre Anlageentscheidungen aus. Darüber hinaus antworteten 6,6 Prozent, dass sie lediglich mit Rahmen der Finanzberatung darüber sprechen. 17 Prozent tauschen sich mit vielen Personen über ihre Geldanlage aus.