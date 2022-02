Die Kernkraft ist Vergangenheit. Dies gilt zumindest für Deutschland, wo Ende 2022 die letzten drei Meiler vom Netz gehen und ein Wiedereinstieg in die Technologie politisch als besonders unwahrscheinlich gilt. In vielen anderen Ländern gilt dies nicht. Ganz im Gegenteil: Die Zahl der Kernkraftwerke dürfte künftig rasant zunehmen.

EU stuft Kernenergie als nachhaltig ein

Während in Deutschland vor allem die Angst vor Unfällen die öffentliche Wahrnehmung prägen, sehen andere Länder – gerade in diesen Zeiten – die Vorteile einer Technologie, die CO2-freien Strom erzeugen und die Abhängigkeit von Energieimporten reduzieren kann.

Letzte Woche hat die EU-Kommission Investitionen in neue Kernkraftwerke im Rahmen der so genannten Taxonomie als nachhaltig eingestuft. EU-Kommissarin Mairead McGuinness sieht darin „einen Weg“ zur politisch angestrebten Klimaneutralität 2050. Die Einstufung gilt für neue Kraftwerke bis 2045 – und dürfte damit die Energiepolitik vieler Länder Europas in den kommenden Jahrzehnten prägen.

Mehrere EU-Länder planen Ausbau der Atomkraft

Die politische Wetterlage in anderen EU-Ländern ist grundlegend anders als in Deutschland. Erst gestern kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an, 14 neue Atomkraftwerke zu bauen. Die Kernenergie stehe im Zentrum der französischen Klimaschutzpolitik. Sechs Reaktoren sollen demnach gebaut, acht weitere geprüft werden. Gleichzeitig will Macron die Laufzeit bestehender Kraftwerke verlängern.

Auch in den Niederlanden weht ein anderer Wind. Dort gibt es bislang lediglich ein Kernkraftwerk – am Standort Borssele. Dessen Laufzeit wurde nun deutlich verlängert. Außerdem will das Land zwei weitere Meiler errichten. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte verweist in diesem Zusammenhang ebenfalls auf Klimaziele. Außerdem – und dies könnte als Seitenhieb auf Deutschland verstanden werden – wollten Niederländer auch die Bedeutung von Gas im nationalen Energiemix reduzieren. Gas sei teuer und im Hinblick auf die Abhängigkeit von Importen problematisch.