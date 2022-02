31 Bohrungen im vergangenen Jahr haben P2 Gold Inc. (TSXV: PGLD; FRA: 4Z9) ausgereicht, die Ressource auf seinem Kupfer-Gold-Projekt Gabbs in Nevada um die Hälfte (50%) auszuweiten! Die jetzt vorgestellte neue Gesamtressource beträgt insgesamt 2,76 Mio. Unzen Goldäquivalent, verteilt auf die Kategorien angezeigte Ressourcen (40%) und abgeleitete Ressourcen (60%).



Zum Vergleich: Als P2 Gold das Gabbs Projekt im vergangenen Jahr von dem Finanzinvestor Waterton übernahm, lag die Gesamtressource bei 1,84 Mio. Unzen AuÄq ausschließlich in der Kategoire abgeleitete Ressourcen. Seinerzeit wurden 1,84 Millionen Unzen Goldäquivalent oder 1,26 Millionen Unzen Gold und 422,3 Millionen Pfund Kupfer (73,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,54 g/t Gold und 0,26 % Kupfer) gemessen. Durch die Bohrungen des vergangenen Jahres wurden demnach 0,92 Mio. Unzen AuÄq hinzugewonnen.

Cybin Inc.: 2022 könnte ein entscheidendes Jahr werden

Die kanadische Psychedelika-Firma Cybin Inc. (NYSE American CYBN / WKN A2QJAV) hat ein ereignis- und erfolgreiches viertes Quartal 2021 hinter sich. Das spiegelt sich auch in dem Bericht wieder, den das Unternehmen gestern vorlegte und der an der NYSE positiv aufgenommen wurde. Vor allem konnte Cybin in den drei Monaten bis zum 31. Dezember große Fortschritte bei der Entwicklung der firmeneigenen Moleküle auf psychedelischer Basis in Richtung klinische Entwicklung verzeichnen.

First Graphene: Patentportfolio durch neues Batteriepatent erweitert

Patente machten schon in der Vergangenheit einen hohen Anteil der Werts von First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) aus, denn sie schützen den Wissensvorsprung des Unternehmens und sind zugleich eine Option auf eine erfolgreiche Zukunft, von der Wettbewerber, die über diese Schutzrechte nicht verfügen, zunächst ausgeschlossen sind. Sehr erfreulich ist deshalb, dass First Graphene seine bestehenden Patente durch ein neues britisches Patent im Breich der hydrodynamischen Kavitation attraktiv erweitern konnte.

Nova Minerals unterschätzte Perle ist wertvoller als der Markt annimmt

Snow Lake Resources ist derzeit die wichtigste Beteiligung von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3). Der im Herbst an die Börse gegangene Lithium-Explorer steht in dieser Woche in New York stärker im Fokus der Öffentlichkeit, denn Snow Lake Resources wird am Donnerstag auf dem NASDAQ-Tower am TimesSquare in New York hell aufleuchten. Gleichzeitig fällt einem Vertreter des Unternehmens die Ehre zu, an diesem Tag an der NASDAQ die Schlussglocke zu läuten.

Goliath Resources: Surebet Metallurgie mit erstklassiger Goldgewinnung von 98,2%

Die ersten metallurgischen Tests an Bohrkernen aus der Surebet Entdeckung von Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IF) zeigen, dass das erst 2020 und 2021 entdeckte Projekt auch durch erstklassige Gewinnungsraten überzeugt. Das „Surebet-Sandwich“ ist Teil des Golddigger Projekts im Goldenen Dreieck von British Columbia. Erste Schwerkraft- und Flotationstests zeigen außergewöhnlich hohe Gewinnungsraten für Gold, Silber, Blei und Zink.

Tembo Gold erwartet formalen Abschluss der Barrick-Transaktion im ersten Quartal

emäß den Regeln der Börse Toronto hat Barrick Gold (TSX: ABX) das Geld für den vereinbarten Erwerb von Aktien von Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23A) bereits auf einem Treuhandkonto hinterlegt. Das Geld wird freigegeben, sobald in Tansania die letzten behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von sechs Grundstückslizenzen vorliegen.

Parkway Corporate erweitert strategische Zusammenarbeit mit Worley

Parkway Corporate Limited (ASX: PWN; FRA: 4IP) will in Zukunft noch enger und umfassender mit dem international anerkannten Ingenieurdienstleister Worley zusammenarbeiten. Beide Unternehmen haben ihre bereits bestehende globale strategischen Kooperationsvereinbarung vpm 8. Mai 2020 entsprechend erweitert. Unter anderem wurde die Laufzeit der Vereinbarung wurde von bisher drei auf fünf Jahre erweitert.

Askari Metals: LCT-Pegmatit mit 817 ppm Li2O auf Barrow Creek bestätigt

In der Due-Dilligence Phase während der Übernahme des Barrow-Creek-Lithium-Projekts von Consolidate Lithium hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) auf dem Projektgelände ein erstes Erkundungsprogramm durchgeführt und dabei einige Bodenproben genommen. Ihre Auswertung liegt inzwischen vor und bestätigt das Vorhandensein von LCT-Pegmatiten, die bis zu 817 ppm Lithiumoxid enthalten.

Lucapa Diamond: Gut gerüstet für ein weiteres Boomjahr 2022

Schon im Januar war deutlich geworden, dass das vergangene Jahr für die Lucapa Diamond Company (ASX: LOM, FSE: NHY) ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr war, denn das Unternehmen konnte in allen Bereichen punkten. Nicht nur die Erlöse für die verkauften Diamanten stiegen deutlich an. Auch die Explorationsbemühungen waren von Erfolg gekrönt und in Australien wurde mit dem Erwerb des Merlin-Projekts der Grundstein dafür gelegt, mittelfristig über die dritte produzierende Diamantenmine zu verfügen.

Kalamazoo wird erster CO2-freier Goldexplorer in Australien

Viele Unternehmen haben sich vorgenommen, CO2-frei zu arbeiten. Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) ist nicht nur eines von ihnen, sondern das erste australische Unternehmen aus dem Segment der Gold- und Lithiumexplorer, dem die australische Regierung im Rahmen ihres Climate Active Programs offiziell bescheinigt, bereits jetzt CO2-frei zu sein.

Excellon Resources: Hochgradiger Silberfund in Sachsen!

Die kanadische Silbergesellschaft Excellon Resources (NYSE EXN / WKN A2QEQZ) verfügt über mehrere sehr aussichtsreiche Explorationsprojekten. Zu den spannendsten gehört mit Sicherheit Silver City im sächsischen Erzgebirge. Und genau von dort meldet die Company jetzt hochgradige Silbergehalte aus einem laufenden Bohrprogramm!

Doping wirkt: FYI Resources und Ecograf gelingt Effizienzsteigerung von Batterieanoden

Die erste Ladung einer Batterie entscheidet über ihre Leistungsfähigkeit während ihres gesamten Lebenszyklus. Der Effekt ist als „Verlust beim ersten Zyklus“ bekannt. Je geringer dieser Verlust gehalten werden kann, desto höher ist die Effizienz der Batterie bei allen nachfolgenden Ladezyklen. Fachleute sprechen von der Erstladekapazität einer Batterie. Die beiden australischen Batterie-Rohstoffpioniere FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) und Ecograf (ASX: EGR; FRA: FMK) haben jetzt bei ersten gemeinsamen Tests mit Lithium-Ionen Knopfzellen gezeigt, dass sie den Anfangsverlust beim ersten Ladezyklus erheblich reduzieren können.

EnviroMetal gewinnt 221 Unzen Gold aus komplexem Filtermaterial

Der Extraktionsprozess von EnviroMetal Technologies (CSE ETI / WKN A3CWQJ) funktioniert offensichtlich gut – und beschert dem Unternehmen eine warmen Geldsegen. Wie die Technologiefirma, die sich auf Edelmetallausbringungsverfahren konzentriert, die sowohl für die primäre als auch die sekundäre Metallindustrie gedacht sind, mitteilt, konnte man im Dezember erfolgreich 221 Unzen Gold extrahieren und gießen. Im Gegenzug erhielt EnviroMetal eine Zahlung über 496.687 CAD bzw. 397.859 USD! Das mit dem Verfahren von EnviroMetal gewonnene Verfahren wurde aus Gewebefiltern extrahiert, die man von einem kanadischen Goldproduzenten erhielt.

