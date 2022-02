FYI Resources ( ASX: FYI; FRA: SDL ) und Alcoa (NYSE: AA) haben beim dritten Testlauf der HPA-Pilotanlage in Westaustralien ihr definiertes Ziel erreicht: Verfeinerungen in der Prozessführung haben zu einer beständigen und zuverlässigen HPA-Produktion bis zur Marke von 99,999% (5N) Al2O3 geführt. Es gelang sowohl höhere Reinheitsgrade zu erreichen wie auch die durchschnittliche Gesamtreinheit zu erhöhen. Ein ursprünglich geplanter vierter Pilotversuch kann aufgrund der guten Ergebnisse entfallen. Damit beginnt endgültig in die Phase der Kommerzialisierung.

Roland Hill, Geschäftsführer von FYI, kommentierte die Ergebnisse der dritten Testphase so: "Das Erreichen von 5N ist ein Meilenstein. Ebenso befriedigend ist jedoch, dass die Ergebnisse des dritten Versuchs in der Pilotanlage eindeutig den Fortschritt unserer Entwicklung in Bezug auf den erzielten höheren Reinheitsgrad und den engeren Betriebsbereich, der einen wesentlich gleichmäßigeren Reinheitsgrad ermöglicht, belegen. Mit dem beeindruckenden Versuchsergebnis und dem erfolgreichen Abschluss der Pilotanlagenphase wird das gemeinsame Entwicklungsteam nun seinen klar definierten HPA-Marschplan weiterverfolgen und das Projekt einen Schritt näher an die Kommerzialisierung heranführen".

Fazit: Vor nicht allzu langer Zeit hätte der Markt auf die Nachricht, dass kaolinbasiertes HPA zuverlässig in (und nahe) 5N-Qualität produziert werden kann, euphorisch reagiert. Immerhin sind die Vorteile gegenüber der konventionellen HPA-Produktion aus dem Rohstoff Bauxit erheblich. Kaolinbasiertes HPA ist „grüner“ und noch dazu wesentlich günstiger in der Produktion. Insbesondere die 5N-Marke lässt sich bei bauxitbasiertem HPA – wenn überhaupt - nur mit höchstem Aufwand erzielen. Doch für die Erwartungen der Investoren gelten eigene Gesetze. Kaum ist ein Meilenstein erreicht, verlangen sie schon den nächsten. Insbesondere institutionelle Anleger wollen jetzt konkrete Schritte in Richtung wirtschaftlicher Umsetzung sehen. Ihre Frage lautet nicht mehr „ob“, sondern wann und in welcher Menge zu welchen Kosten produziert werden wird und wie hoch die Investitionen sein werden. Wohl erst die Antworten auf diese Fragen dürfte den FYI-Kurs wieder entscheidend bewegen.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auch auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu FYI Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.