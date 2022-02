Seit Sommer 2020 beherrscht nach einer vorausgegangenen Kursrallye ein Abwärtstrend das Handelsgeschehen beim Edelmetall Gold, dabei kam es zu Abschlägen von 2.075 auf 1.676 US-Dollar. Das letzte Jahr über war der Future mit einer Bodenbildungsphase beschäftigt, in dieser Woche versucht sich das Metall an einem Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend. Hierzu sollten jedoch nachhaltige Wochenschlusskurse vorliegen, um eine bessere Aussagekraft eines Kaufsignals zu erhalten. Bekräftigt wird ein derartiges Szenario zudem durch den sehr sauberen Doppelboden im Bereich der Vorjahrestiefs.

Long-Positionen vorbereiten

Wünschenswert für ein nachhaltiges Kaufsignal und somit die Chance auf eine Trendwende wäre ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der Kursmarke von 1.877 US-Dollar, in diesem Fall würde die Wahrscheinlichkeit für eine mittelfristige Trendwende mit Zielen bei 1.916 und darüber um 1.950/1.965 US-Dollar merklich ansteigen und sich entsprechend gut für ein längerfristiges Long- Investment anbieten. Ein Verbleib in dem bisherigen Abwärtstrend könnte kurzzeitig noch einmal zu Abschlägen zurück in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei glatt 1.800 US-Dollar führen. Nur sollte der seit Mitte letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend nicht mehr unterschritten werden, weil dies eine eindeutig Verlängerung der Bodenbildungsphase herbeiführen würde.