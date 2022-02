Corona ließ die Aktie dramatisch einbrechen auf nur noch 1,50 Euro. Das Allzeithoch wurde im Mai 2018 noch mit 12,50 Euro markiert. Ein Minus von 88%! Mittlerweile hat sich der Kurs wieder bis 3,50 Euro vorgearbeitet. Die Aktie befindet sich aber immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. In den letzten beiden Jahren hat das größte Touristikunternehmen der Welt operativ mehr als 5 Milliarden Euro verbrannt. TUI-Chef Fritz Joussen ist ein Daueroptimist, doch aktuell hat die Zuversicht ihren Grund. Für den Sommer sind in der letzten Woche mehr Reisebuchungen eingegangen als im Vorkrisenjahr 2019. Die Hannoveraner sehen einen großen Nachholbedarf und „Urlaubslust“. Im Februar und damit früher als geplant, starten die Niedersachsen ihre Mallorca-Flüge. Die Hoffnung auf einen „Super-Sommer“, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach prophezeit, macht die TUI-Kunden ausgabefreudig: Die Durchschnittspreise der gebuchten Sommerreisen liegen aktuell um 22% höher als im Vor-Corona-Sommer 2019. Die Menschen buchen hochwertigere Hotels und mehr Pauschalreisen. Alles in allem erwarten die Hannoveraner ein Sommergeschäft in etwa auf dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Ohne Milliarden-Staatshilfe hätte TUI Corona kaum überlebt. Jetzt zahlen die Niedersachsen den ersten Teil eines KfW-Kredits in Höhe von 700 Millionen zurück. Um die Bilanzen zu boostern, zapft TUI auch den Kapitalmarkt an. Eine Kapitalerhöhung im Herbst spielte 1,1 Milliarden ein. Auf der Hauptversammlung diese Woche Dienstag beschlossen die Aktionäre eine weitere Kapitalerhöhung über 1,7 Milliarden. Unternehmenslenker Joussen tritt auch auf die Kostenbremse, ein Sparprogramm soll die jährlichen Aufwendungen um 400 Millionen senken. Die Zahlen zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres (per 30.9.) signalisieren ebenfalls einen turnaround. Von Anfang Oktober bis Ende Dezember verreisten mit TUI 2,3 Millionen und damit viermal mehr Menschen als vor zwölf Monaten. Der Umsatz verfünffachte sich auf fast auf 2,8 Milliarden Euro. Der saisonübliche Verlust verringerte sich auf 274 Millionen, nachdem ein Jahr zuvor noch 676 Millionen verloren wurden. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstandsvorsitzende wieder einen operativen Gewinn. TUI will sich weitere Geschäftsfelder erschließen. So hat der Reisekonzern zusammen mit dem Fondsanbieter Hansa Invest einen Hotelfonds mit einem Zielvolumen von 500 Millionen aufgelegt. Das Portfolio wird mit den eigenen Hotels bestückt und erhält dann beispielsweise Gebühren für das Betreiben der Herbergen. Reisen und Touristik sind ein Wachstumsmarkt. TUI ist als Weltmarktführer bestens positioniert. Sollte es gelingen, die Pandemie in den Griff zu bekommen, hätte die Aktie beträchtliches Potential. Fazit: Mutige steigen ein! Spekulativ!