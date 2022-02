Western Rare Earths, die 100%ige Tochterfirma von American Rare Earths Ltd. ( ASX: ARR, FSE: 1BHA ) wird mit Partnern vom Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), der Penn State University (PSU) und der University of Arizona (UA) ein neues Forschungsprogramm starten. Es hat zum Inhalt, ein neues Verfahren für die Gewinnung von Seltenen Erden zu testen. Dabei soll ein natürliches Protein zum Einsatz kommen, das zu einer wesentlich umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Herstellung beitragen könnte.

An dieser Stelle setzt das neue Forschungsvorhaben an, denn es soll getestet werden, ob ein natürlich vorkommendes Protein, den Prozess der Reinigung und der Extraktion der Seltenen Erden revolutionieren kann. Finanziert wird das Projekt vom Critical Materials Institute, das dem amerikanischen Energieministerium untersteht.

Entdeckt wurde das neuartige Protein mit dem Namen Lanmodulin, von Joseph Cotruvo, einem Mitglied des Penn State University Center for Critical Minerals. Seine Entdeckung ermöglicht eine quantitative und selektive Extraktion von Seltenen Erden aus Elektroschrott und Kohle vor dessen Verbrennung in einem Schritt. Damit weist das Verfahren Fähigkeiten auf, die andere chemische Extraktionsmethoden nicht bieten.

American Rare Eraths neue Kooperation trägt erste Früchte

Im Rahmen der Zusammenarbeit der verschiedenen Universitätsinstitute mit Western Rare Earths soll eine skalierbare Methode entwickelt werden, mit der es möglich ist, die Seltenen Erden Yttrium und Scandium mit Hilfe des neuen Proteins aus minderwertigem Allaniterz zu gewinnen. Dieses Erz ist in den USA reichlich vorhanden, was es ermöglichen würde, die angestrebte Unabhängigkeit von der Seltenen-Erden-Produktion in China auch bei diesen wichtigen Elementen zu erreichen.

Bislang schränkt das Fehlen einer zuverlässigen, großvolumigen und auch langfristigen Versorgung mit Scandium dessen Verwendung massiv ein. Dabei ist das das Element, das bereits im Flugzeug- und Fahrzeugbau in leichten Aluminium-Scandium-Legierungen zum Einsatz kommt, eine wichtige Komponente, um Treibstoffeinsparungen zu ermöglichen.

American Rare Earths hat die idealen Ausgangsstoffe ...

Für die nun anstehenden neuen Forschungsreihen bringt American Rare Earths ideale Voraussetzungen mit, denn das Allanit-Material, das auf Western Rare Earths Lagerstätten in Wyoming und Arizona gefunden wird, weist ausgesprochen niedrigen Gehalte an Uran und Thorium auf. Diese beiden Elemente, die häufig in Verbindung mit Seltenen Erden angetroffen werden, sind radioaktiv und stellen deshalb bei der Gewinnung der Seltenen Erden eine erhebliche Belastung dar.

Vorteile bringen nun nicht nur die Erze von Western Rare Earths, die deutlich ärmer an Uran und Thorium sind als andere Vorkommen, sondern auch der neue auf dem Lanmodulin-Protein basierende Extraktionsansatz, denn er benötigt weniger chemische Lösungsmittel was im Vergleich zu den bisherigen Trennungsverfahren insgesamt zu einem deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck führen könnte.

… und glänzende Aussichten für die Zukunft

Es liegt auf der Hand, dass ein erfolgreicher Ausgang der jetzt angestoßenen Versuchsreihen die Stellung des Scandiums revolutionieren würde. Nicht nur die Zahl seiner möglichen Anwendungen und Einsatzgebiete würde sprunghaft erhöht, sondern es könnte auch möglich werden, diese neuen Bereiche den westlichen Industriebetrieben zu erschließen, ohne gleichzeitig ihre Abhängigkeit von China zu vergrößern.

Dass auch American Rare Earths von dieser Entwicklung massiv profitieren wird, sollte seine Tochtergesellschaft Western Rare Earths zu einem wesentlichen Lieferanten von besonders uran- und thoriumarmen Allanit-Erzen in den USA aufsteigen, bedarf ebenfalls keiner weiteren Erläuterung und ist damit eine sehr gute Nachricht für alle Aktionäre.

Background

American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes australisches Explorationsunternehmen, das auf die Erkundung und Entwicklung von Liegenschaften mit hohen Gehalten an Seltenen Erden und kritischen Metallen wie Scandium in Nordamerika und Australien fokussiert ist. 170 Kilometer nordwestlich von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona besitzt das Unternehmen zu 100% das La-Paz-Rare-Earth-Projekt. Es verfügt bereits über eine Ressource nach dem australischen JORC-Standard von 128,2 Mt mit einem Seltenen-Erden-Gehalt von 373,4 ppm (0,037%). Zusätzlich zu diesem Flaggschiff wurde im Frühjahr 2021 das Searchlight-Rare-Earth-Projekt in Nevada akquiriert. Fast gleichzeitig sicherte sich das Unternehmen in Westaustralien die oberflächennahen Mineralrechte für Scandium auf dem Split-Rocks-Projekt. Das Ziel des Unternehmens ist es, in diesem sehr stark von China dominierten Markt zu einem unabhängigen Anbieter aufzusteigen.

Disclaimer

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der American Rare Earths Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der American Rare Earths Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.