Nova Minerals will keine Zeit verlieren und entwickelt zunächst nur die Korbel-Main-Zone ...

Weitere Programme zur Optimierung werden sicher noch folgen, denn die Bohrungen auf der Korbel-Lagerstätte werden fortgesetzt und der neue Grubenplan, der ein wichtiger Teil der vorläufigen Machbarkeitsstudie ist, die derzeit erstellt wird, beschränkt sich nur auf die angezeigte und abgeleitete Ressource auf der Hauptzone der Korbel-Lagerstätte selbst.

Um sie herum wurden wurden auf Cathedral, Isabella, You Beauty Portage und den Blöcken C und D bereits weitere Lagerstätten entdeckt, die weitere wichtige Ziele in diesem Teil des Estelle-Goldprojekts darstellen. Dennoch werden sie zunächst ausgespart und erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Grubenplan und die Entwicklung der Korbel-Zone integriert werden.

Eine vorläufige Scopingstudie ist bereits in Arbeit und wird im Lauf des Jahres veröffentlicht werden. Gleichzeitig haben auch schon die Arbeiten an der vorläufigen Machbarkeitsstudie bereits begonnen. Sie soll im Lauf des nächsten Jahrs abgeschlossen und anschließend zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie erweitert werden.

… andere Zonen werden später folgen

Hier warten noch sehr viele Arbeiten auf das Team von Nova Minerals und die externen Berater, die diese Arbeiten unterstützen werden. Wichtige Punkte, die es in den kommenden Monaten zu klären gilt, sind das Infrastrukturdesign sowie das Prozessdesign der zu errichtenden Anlage. Daneben gilt es, ihre Wirtschaftlichkeit zu modellieren und anschließend zu bewerten.

Auch auf dem Feld der Geologie, Geochemie und der Mineralogie stehen noch zahlreiche Arbeiten an, was u.a. weitere die Entnahmen von Proben und Tests beinhaltet. Schließlich wird ein Arbeitsplan zu erstellen sein und es müssen auch Studien zu den Feuchtgebieten auf dem Projektgelände erstellt werden.

Zielstrebiges Arbeiten und strikte Kostendisziplin

Besonders erfreulich für die investierten Anleger ist, dass all diese Arbeiten in der Vergangenheit mit einer sehr strikten Kostendisziplin einhergingen, sodass auf Kapital und Eigenkapital sehr hohe Renditen erzielt werden konnten. Den eingeschlagenen Weg wird Nova Minerals auch in diesem Jahr weiter fortsetzen, denn es sollen weniger Hubschrauber zum Einsatz kommen, was die Kosten weiter senken wird.

Pro Unze Gold, die im Boden nachgewiesen werden konnte, liegen Nova Minerals Entdeckungskosten bislang bei äußerst günstigen 3,50 US-Dollar, während die Branche allgemein mit Kosten von über 20 US-Dollar pro Unze arbeitet.

Wenn jetzt die Korbel-Lagerstätte nicht nur mit Bohrungen weiter erschlossen wird, sondern auch die Planungen für einen Minenbetrieb forciert werden, so geschieht das einerseits in dem Bewusstsein, dass hier bereits so viel Gold entdeckt wurde, dass eine eigene Mine problemlos einzurichten und zu betreiben ist und andererseits in dem Wissen, dass ein möglichst schneller Produktionsbeginn für Nova Minerals auch mit Blick auf den zu erwartenden Cash Flow von großem Vorteil ist. Denn einmal in Produktion, werden viele der noch anstehenden Entwicklungsarbeiten aus dem laufenden Cash Flow bezahlt werden können.

Hier frühzeitig dabei zu sein, dürfte sich in der späteren Rückschau für viele Anleger als eine äußerst lukrative Entscheidung darstellen.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auch auf Youtube!

Background: Nova Minerals Ltd. (ASX: NVA, FSE: QM3) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen. Das Flaggschiff des Unternehmens ist das 220 Km2 große Estelle-Goldprojekt in Alaska. Es verfügt bereits heute auf den Lagerstätten Korbel und RPM Ressource von 9,6 Mio. Unzen Gold. Im Jahr 2021 wurde der Stoney Prospect erstmals intensiver untersucht. Die genommenen Bodenproben deuten auch hier auf einer Länge von 4 Kilometern und 300 Meter Breite auf eine beträchtliche Goldvererzung. Bestätigen sich diese Anfangserfolge in den kommenden Monaten, wird Nova Minerals in das Jahr 2022 mit drei Lagerstätten gehen, die jede für sich das Potential für eine Goldmine aufweisen. Auch wenn Nova selbst vom Estelle-Goldprojekt spricht, sollten Investoren immer im Hinterkopf behalten, dass es eigentlich um einen ganzen Golddistrikt geht.

Disclaimer: Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Nova Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Nova Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.